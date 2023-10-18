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Бывший американский дипломат рассказал о состоянии армии Украины

Дипломат в отставке Фриман: две армии ВСУ уничтожены, третья гибнет прямо сейчас
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Фото: Соцсети
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже потеряли две армии, а сейчас теряют третью, пока пытаются прорваться через оборону российских войск. Тем временем Россия находится в разгаре подготовки наступления. Об этом заявил бывший американский дипломат Час Фриман Youtube-каналу Dialogue works.

По мнению Фримана, Вооруженные силы РФ в ближайшее время продемонстрируют всю мощь своего наступления. Также эксперт отметил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоило верить западным странам, которые уверяли его в безусловной поддержке ВСУ до «победного конца».

Кроме того, Фриман подчеркнул, что из-за нежелания других государств принять Украину в блок НАТО ей, вероятно, придется принять нейтральный статус.

«Украине придется сохранять нейтралитет, но это будет уже израненная Украина с меньшими территориями и населением», ― заявил бывший дипломат в интервью, которое было опубликовано 16 октября.

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Ранее, 17 октября, полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что цели Украины в случае нового контрнаступления останутся прежними: подобраться к Крыму и к Азовскому морю, а также попытаться «взять под контроль» новые территории, которые теперь принадлежат России. По его словам, следующее контрнаступление будет также обречено на провал.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что потери Украины в ходе контрнаступления оцениваются как восемь к одному. По его словам, ВСУ так и не достигли успехов.

До этого, 14 октября, экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин подчеркнул, что безрезультативное контрнаступление украинской армии привело к деморализации солдат. Он указал, что войска Украины не смогли добиться каких-то значимых достижений на фронте за четыре месяца наступления.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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