Реклама
Прямой эфир
Экономика
Власти расширят валютный контроль на зарубежные дочерние структуры экспортеров
Мир
В Лондоне задержали экоактивистку Грету Тунберг
Экономика
Центробанк повысил курс доллара до 97,35 рубля на 18 октября
Мир
Путин указал на необходимость уделить внимание росту товарооборота с Монголией
Мир
В Грузии заявили о появлении БПЛА собственного производства к концу года
Экономика
Правительство утвердило список стран для доступа иностранцев к финрынку РФ
Мир
Армения предложила Азербайджану обменять пленных по принципу «всех на всех»
Мир
Путин встретился с Си Цзиньпином перед форумом «Один пояс — один путь»
Общество
ФСБ задержала совершившего несколько диверсий по заданию СБУ жителя Орла
Мир
Турция ведет переговоры с ХАМАС об освобождении заложников
Мир
Пашинян заявил о намерении Армении углублять сотрудничество с ЕС
Политика
Госдума приняла в I чтении законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ
Мир
Путин на встрече с Орбаном указал на развитие отношений РФ и Венгрии
Мир
Король Иордании заявил о риске расширения палестино-израильского конфликта
Сюжет:

Эксперт назвал возможные цели следующего контрнаступления Украины

Военный эксперт Литовкин: Крым останется целью следующего контрнаступления Украины
0
Фото: REUTERS
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Цели Украины в случае нового контрнаступления останутся прежними: подобраться к Крыму и к Азовскому морю, а также попытаться «взять под контроль» новые территории, которые теперь принадлежат России. Об этом военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин заявил во вторник, 17 октября.

По его словам, следующее контрнаступление будет также обречено на провал.

«Я не знаю, будет ли новое контрнаступление Украины. Знаю только, что американцам нужны какие-то победы для того, чтобы показать: деньги, вложенные в Украину, были потрачены не зря, что благодаря этому страна одерживает победу. А побед нет. Значит, людей будут гнать», — сказал Литовкин в беседе с Lenta.Ru.

Эксперт отметил, что существуют принципиальные вещи, которые приводят украинскую армию к катастрофам во время наступления.

«Первое — нельзя наступать, если у тебя нет подавляющего преимущества в авиации, чтобы прикрывать войска. Второе — если нет превосходства в четыре-пять раз в личном составе. Третье — если ты наступаешь по стандартам НАТО, которая никогда не сражалась с армией, равной ей по силе», — рассказал военный.

По мнению Литовкина, без преимущества в воздухе вся инженерная техника, пытающаяся разминировать поля, уничтожается с воздуха.

Оборона в комплексе: ВФУ истратили почти все резервы в попытках наступления
На многих участках российская армия улучшает тактическое положение, заявил Сергей Шойгу

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что потери Украины в ходе контрнаступления оцениваются как восемь к одному. По его словам, ВСУ так и не достигли успехов, передает НСН.

До этого, 14 октября, экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин подчеркнул, что безрезультативное контрнаступление украинской армии привело к деморализации солдат. Он указал, что войска Украины не смогли добиться каких-то значимых достижений на фронте за четыре месяца наступления.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023