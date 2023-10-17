Эксперт назвал возможные цели следующего контрнаступления Украины

Цели Украины в случае нового контрнаступления останутся прежними: подобраться к Крыму и к Азовскому морю, а также попытаться «взять под контроль» новые территории, которые теперь принадлежат России. Об этом военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин заявил во вторник, 17 октября.

По его словам, следующее контрнаступление будет также обречено на провал.

«Я не знаю, будет ли новое контрнаступление Украины. Знаю только, что американцам нужны какие-то победы для того, чтобы показать: деньги, вложенные в Украину, были потрачены не зря, что благодаря этому страна одерживает победу. А побед нет. Значит, людей будут гнать», — сказал Литовкин в беседе с Lenta.Ru.

Эксперт отметил, что существуют принципиальные вещи, которые приводят украинскую армию к катастрофам во время наступления.

«Первое — нельзя наступать, если у тебя нет подавляющего преимущества в авиации, чтобы прикрывать войска. Второе — если нет превосходства в четыре-пять раз в личном составе. Третье — если ты наступаешь по стандартам НАТО, которая никогда не сражалась с армией, равной ей по силе», — рассказал военный.

По мнению Литовкина, без преимущества в воздухе вся инженерная техника, пытающаяся разминировать поля, уничтожается с воздуха.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что потери Украины в ходе контрнаступления оцениваются как восемь к одному. По его словам, ВСУ так и не достигли успехов, передает НСН.

До этого, 14 октября, экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин подчеркнул, что безрезультативное контрнаступление украинской армии привело к деморализации солдат. Он указал, что войска Украины не смогли добиться каких-то значимых достижений на фронте за четыре месяца наступления.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.