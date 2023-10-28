Реклама
Прямой эфир
Мир
Полянский обвинил США в участии в терактах Украины на территории РФ
Мир
В Пентагоне сообщили о 20 атаках по базам США в Сирии и Ираке за 10 дней
Мир
В посольстве РФ указали на чудовищные фейки США ради оправдания провала ВСУ
Мир
США и КНР подтвердили готовность работать над встречей лидеров на саммите АТЭС
Армия
Шойгу поздравил личный состав армейской авиации ВКС РФ с праздником
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской и Днепропетровской областях
Мир
Глава ВОЗ заявил о потере связи с сотрудниками организации в секторе Газа
Мир
Израиль отверг призыв ГА ООН к прекращению огня и намерился уничтожить ХАМАС
Мир
SANA узнало о подбитии израильских бронемашин на востоке сектора Газа
Общество
Синоптики спрогнозировали облачную погоду и до +2 в Москве 28 октября
Мир
На юге Израиля была объявлена воздушная тревога
Армия
Американский разведчик указал на способность ВС РФ ликвидировать остатки ВСУ
Недвижимость
Число новых жилых проектов в Москве в 2023 году уменьшилось на 28%
Сюжет:

В посольстве РФ указали на чудовищные фейки США ради оправдания провала ВСУ

Посольство РФ назвало фейком заявления Белого дома о «казнях» в рядах ВС России
0
Фото: t.me/EmbUSA
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Администрация Соединенных Штатов Америки вбрасывает «совершенно чудовищные фейки», чтобы найти оправдание Вооруженным силам Украины (ВСУ), которые провалили свое контрнаступление. Об этом 28 октября сообщили в пресс-службе посольства России в Вашингтоне в Telegram-канале.

В дипмиссии «обратили внимание» на утверждения координатора по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби во время брифинга, о том, что российские военнослужащие «казнят» солдат, которые отказываются выполнять приказы командования.

«Администрация [США] применяет свой излюбленный инструментарий - вбрасывает в медийное пространство совершенно чудовищные фейки. Создателем такого запредельного вранья может быть лишь человек с воспаленным сознанием. И все это лишь для того, чтобы найти оправдание своим подопечным (командованию украинской армии. — Ред.), провалившим столь разрекламированное контрнаступление», — отметили российские дипломаты.

Они также подчеркнули, что данные заявления представителей американских властей являются «гадкими, до предела циничными и ничем не обоснованными. В посольстве обратили внимание на то, что при таких высказываниях снова не было никакой конкретики в плане примеров или ссылок на достоверные источники информации.

«Ответственно заявляем: все инсинуации относительно упомянутого в речи представителя Белого дома — ложь. На поле боя наши военнослужащие действуют мужественно, профессионально, героически. Защищают родную землю», — подчеркнули в российской дипмиссии.

Умерить тыл: российская армия нанесла 19 ударов по военным объектам Украины
Уничтожены пункты размещения боевиков и наемников

Ранее, 26 октября, Джон Кирби допустил, что Россия добьется тактических преимуществ на Украине в ближайшие месяцы. Российские военные вновь начали проводить наступательные действия на нескольких направлениях, в том числе в районе Авдеевки, Лимана и Купянска, сообщил он.

В этот же день Госдепартамент США сообщил, что Соединенные Штаты Америки выделят Украине очередной пакет военной помощи на общую сумму $150 млн. Вооружение будет передано Киеву из запасов министерства обороны США. Поставки уже были одобрены ранее. Отмечается, что в новый пакет американской военной помощи войдут боеприпасы для зенитных ракетных комплексов NASAMS и ракетных систем залпового огня HIMARS.

Между тем, по сообщения СМИ, ВСУ жалуются на то, что они находятся в тяжелом положении. Так, украинские военные, участвующие в боевых действиях под Красным Лиманом, сообщают о тяжелом положении, похожего на которое не было с октября 2022 года.

Кроме того, в этот день французская газета Le Monde также обратила внимание на то, что ВСУ не добиваются успехов в контрнаступлении и им не удается прорвать хорошо организованную российскую линию обороны. В статье подчеркивалось, что РФ обладает ресурсами, позволяющими ей вести длительное противостояние, несмотря на санкции западных стран.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023