Администрация Соединенных Штатов Америки вбрасывает «совершенно чудовищные фейки», чтобы найти оправдание Вооруженным силам Украины (ВСУ), которые провалили свое контрнаступление. Об этом 28 октября сообщили в пресс-службе посольства России в Вашингтоне в Telegram-канале.

В дипмиссии «обратили внимание» на утверждения координатора по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби во время брифинга, о том, что российские военнослужащие «казнят» солдат, которые отказываются выполнять приказы командования.

«Администрация [США] применяет свой излюбленный инструментарий - вбрасывает в медийное пространство совершенно чудовищные фейки. Создателем такого запредельного вранья может быть лишь человек с воспаленным сознанием. И все это лишь для того, чтобы найти оправдание своим подопечным (командованию украинской армии. — Ред.), провалившим столь разрекламированное контрнаступление», — отметили российские дипломаты.

Они также подчеркнули, что данные заявления представителей американских властей являются «гадкими, до предела циничными и ничем не обоснованными. В посольстве обратили внимание на то, что при таких высказываниях снова не было никакой конкретики в плане примеров или ссылок на достоверные источники информации.

«Ответственно заявляем: все инсинуации относительно упомянутого в речи представителя Белого дома — ложь. На поле боя наши военнослужащие действуют мужественно, профессионально, героически. Защищают родную землю», — подчеркнули в российской дипмиссии.

Ранее, 26 октября, Джон Кирби допустил, что Россия добьется тактических преимуществ на Украине в ближайшие месяцы. Российские военные вновь начали проводить наступательные действия на нескольких направлениях, в том числе в районе Авдеевки, Лимана и Купянска, сообщил он.

В этот же день Госдепартамент США сообщил, что Соединенные Штаты Америки выделят Украине очередной пакет военной помощи на общую сумму $150 млн. Вооружение будет передано Киеву из запасов министерства обороны США. Поставки уже были одобрены ранее. Отмечается, что в новый пакет американской военной помощи войдут боеприпасы для зенитных ракетных комплексов NASAMS и ракетных систем залпового огня HIMARS.

Между тем, по сообщения СМИ, ВСУ жалуются на то, что они находятся в тяжелом положении. Так, украинские военные, участвующие в боевых действиях под Красным Лиманом, сообщают о тяжелом положении, похожего на которое не было с октября 2022 года.

Кроме того, в этот день французская газета Le Monde также обратила внимание на то, что ВСУ не добиваются успехов в контрнаступлении и им не удается прорвать хорошо организованную российскую линию обороны. В статье подчеркивалось, что РФ обладает ресурсами, позволяющими ей вести длительное противостояние, несмотря на санкции западных стран.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.