В посольстве РФ указали на чудовищные фейки США ради оправдания провала ВСУ
Администрация Соединенных Штатов Америки вбрасывает «совершенно чудовищные фейки», чтобы найти оправдание Вооруженным силам Украины (ВСУ), которые провалили свое контрнаступление. Об этом 28 октября сообщили в пресс-службе посольства России в Вашингтоне в Telegram-канале.
В дипмиссии «обратили внимание» на утверждения координатора по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби во время брифинга, о том, что российские военнослужащие «казнят» солдат, которые отказываются выполнять приказы командования.
«Администрация [США] применяет свой излюбленный инструментарий - вбрасывает в медийное пространство совершенно чудовищные фейки. Создателем такого запредельного вранья может быть лишь человек с воспаленным сознанием. И все это лишь для того, чтобы найти оправдание своим подопечным (командованию украинской армии. — Ред.), провалившим столь разрекламированное контрнаступление», — отметили российские дипломаты.
Они также подчеркнули, что данные заявления представителей американских властей являются «гадкими, до предела циничными и ничем не обоснованными. В посольстве обратили внимание на то, что при таких высказываниях снова не было никакой конкретики в плане примеров или ссылок на достоверные источники информации.
«Ответственно заявляем: все инсинуации относительно упомянутого в речи представителя Белого дома — ложь. На поле боя наши военнослужащие действуют мужественно, профессионально, героически. Защищают родную землю», — подчеркнули в российской дипмиссии.
Ранее, 26 октября, Джон Кирби допустил, что Россия добьется тактических преимуществ на Украине в ближайшие месяцы. Российские военные вновь начали проводить наступательные действия на нескольких направлениях, в том числе в районе Авдеевки, Лимана и Купянска, сообщил он.
В этот же день Госдепартамент США сообщил, что Соединенные Штаты Америки выделят Украине очередной пакет военной помощи на общую сумму $150 млн. Вооружение будет передано Киеву из запасов министерства обороны США. Поставки уже были одобрены ранее. Отмечается, что в новый пакет американской военной помощи войдут боеприпасы для зенитных ракетных комплексов NASAMS и ракетных систем залпового огня HIMARS.
Между тем, по сообщения СМИ, ВСУ жалуются на то, что они находятся в тяжелом положении. Так, украинские военные, участвующие в боевых действиях под Красным Лиманом, сообщают о тяжелом положении, похожего на которое не было с октября 2022 года.
Кроме того, в этот день французская газета Le Monde также обратила внимание на то, что ВСУ не добиваются успехов в контрнаступлении и им не удается прорвать хорошо организованную российскую линию обороны. В статье подчеркивалось, что РФ обладает ресурсами, позволяющими ей вести длительное противостояние, несмотря на санкции западных стран.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.