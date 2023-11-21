Украинский президент Владимир Зеленский, несмотря на тяжелое положение Вооруженных сил Украины (ВСУ), выступил против проведения мирных переговоров с Россией. Об этом 20 ноября президент сказал в интервью британской газете The Sun.

«На поле боя тяжело? Да. Но дружить или садиться за стол переговоров с Россией? Нет», — заявил он.

Зеленский исключил дружбу с Россией или проведение мирных переговоров.

21 ноября бывший премьер Украины Николай Азаров в интервью «Известиям» заявил, что начало переговоров между Украиной и Россией зависит от США. По его словам, Зеленский может отменить указ, запрещающий Киеву вести переговоры с Москвой.

До этого, 14 ноября, сообщалось, что по Украине может пройти волна протестов, если президент Владимир Зеленский не согласится на мирные переговоры с Россией. Тогда экс-помощник замминистра обороны США Стивен Брайен заявил, что Украина должна найти способ договориться с Россией или она столкнется с внутренним восстанием.

9 ноября сообщалось, что в США спрогнозировали скорые переговоры по Украине из-за давления на президента страны Владимира Зеленского. Обозреватель Responsible Statecraft Тед Снайдер рассказал, что, по его мнению, помимо давления, исходящего изнутри внутриполитического и военного окружения украинского лидера, дипломатическое давление исходит и от ведущих международных партнеров, поэтому Украина будет вынуждена пойти на переговоры с Россией.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.