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Сюжет:

В США предупредили Украину о последствиях отказа от переговоров с Россией

Weapons and Strategy: отказ Украины от переговоров с Россией приведет к восстанию
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Фото: Соцсети
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По Украине может пройти волна протестов, если президент Владимир Зеленский не согласится на мирные переговоры с Россией. Об этом 14 ноября сообщает экс-помощник замминистра обороны США Стивен Брайен.

«Украина должна найти способ договориться с Россией или она столкнется с внутренним восстанием», ― цитирует эксперта издание Weapons and Strategy.

Брайен отметил, что сейчас Украина разваливается на части. Поражение стратегии Зеленского, по мнению эксперта, напрямую связано с большими потерями Вооруженных сил Украины (ВСУ), что ставит под большое сомнение способность украинской армии продержаться на плаву в долгой перспективе.

Кроме того, подчеркнул Брайен, ВСУ на сегодняшний день состоит в основном из пожилых мужчин, женщин и молодых людей, у которых отсутствует военная подготовка.

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Ранее в этот день бывший командир нацбата «Торнадо» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслан Онищенко заявил, что Запад заставит Украину вступить в мирные переговоры с Россией. Он заявил, что население Украины давно уже находится в рабстве у стран Запада. Они теряют возможность спонсировать ВСУ, поэтому вскоре принудят киевскую администрацию сесть за стол переговоров, чтобы затушить конфликт.

9 ноября сообщалось, что в США спрогнозировали скорые переговоры по Украине из-за давления на президента страны Владимира Зеленского. Обозреватель Responsible Statecraft Тед Снайдер рассказал, что, по его мнению, помимо давления, исходящего изнутри внутриполитического и военного окружения украинского лидера, дипломатическое давление исходит и от ведущих международных партнеров, поэтому Украина будет вынуждена пойти на переговоры с Россией.

11 ноября газета The Telegraph писала, что неудачи ВСУ на фронте сломили Зеленского. Как тогда отметило издание, Зеленский впервые раскритиковал главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который заявил о патовой для украинских войск ситуации на фронте. По данным газеты, такой открытый раскол между киевскими военными и политиками произошел спустя 20 месяцев боевых действий.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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