Неудачи Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте сломили украинского президента Владимира Зеленского. Об этом 11 ноября написала газета The Telegraph.

«На фоне зашедшего в тупик наступления напряженность в отношениях между политическим и военным руководством Украины, которая обычно держится в секрете, перешла в публичную плоскость. Это признак, который может указывать на то, что Зеленский <…> оказался сломлен», — говорится в статье.

Отмечается, что Зеленский впервые раскритиковал главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который заявил о патовой для украинских войск ситуации на фронте. По данным газеты, такой открытый раскол между киевскими военными и политиками произошел спустя 20 месяцев боевых действий.

Как указало издание, Киеву не понравился тот факт, что положение на передовой было охарактеризовано как «тупиковое».

Ранее в этот день политолог, кандидат исторических наук Антон Бредихин в беседе с «Известиями» выразил мнение, что в связи с провалом контрнаступления ВСУ на смену Зеленскому уже отобран и согласован кандидат.

Накануне подполковник американской армии в отставке Эрл Расмуссен обратил внимание, что ВСУ осознают полный провал контрнаступления.

Американский политолог Скотт Беннетт отметил, что Украина изначально была обречена на провал в конфликте с Россией. Он добавил, что власть Зеленского будет полностью подорвана примерно через две–четыре недели.

Миллиардер и предприниматель Илон Маск призвал Зеленского начать переговоры с Москвой и прекратить уничтожать в окопах всю молодежь Украины.

8 ноября Зеленский во время своего выступления по видеосвязи на конференции, организованной агентством Reuters, заявил, что ВСУ продолжат контрнаступление в текущем и следующем годах, несмотря на то что сейчас ситуация на передовой тяжелая.

4 ноября сообщалось, что критика офисом Зеленского заявления главкома ВСУ Валерия Залужного о тупике в конфликте с Россией указывает на раскол между военным и гражданским руководством страны.

Залужный 1 ноября в интервью рассказал, что украинские войска не могут добиться прорыва, так как конфликт зашел в тупик. Затягивание боевых действий несет большие риски для ВСУ, сказал он.

Комментируя позицию Залужного, Зеленский назвал ситуацию на фронте «не патовой», признав в то же время, что наступление украинской армии проходит сложно в связи с контролем российских сил над небом. Также замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква отметил, что высказывание главкома ВСУ было неуместным и вызвало панику у руководства стран Запада.

13 октября постпред России при ООН Василий Небензя сказал, что украинское контрнаступление закончено, а Вооруженные силы (ВС) РФ уже несколько дней назад перешли к активным боевым действиям почти по всему фронту.

Президент России Владимир Путин еще 15 октября заявил, украинское контрнаступление провалилось полностью. По его словам, Украина еще готовит новые наступательные операции на отдельных участках фронта, однако российское руководство в курсе этого и реагирует соответствующим образом.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.