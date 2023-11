Украина понимает, что контрнаступление полностью провалилось. Об этом 10 ноября заявил подполковник американской армии в отставке Эрл Расмуссен в беседе с «Известями».

«Украина понимает, что наступление, которое вынудил начать Запад, полностью провалилось. И с политической точки зрения это плохо для [президента США Джо] Байдена. Он как бы поставил Штаты в эту ситуацию, я думаю, что немцы и французы, вероятно, тоже столкнутся с последствиями», — сказал Расмуссен.

Он указал, что в последнее время в газетах The New York Times и The Washington Post появились статьи с обвинениями в адрес президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, «они пытаются переложить вину на других».

«Они пытаются исказить историю и адаптировать повествование, потому что все начинают понимать, что Украина не выигрывает <в этом конфликте>, да и никогда не выигрывала в нем», — отметил эксперт.

Кроме того, Расмуссен прокомментировал заявление экс-начальника военного комитета НАТО генерала Харальда Куята о том, что РФ в ходе летней оборонительной кампании нанесла украинской армии серьезный ущерб.

По его мнению, подобные слова бывшего командующего Североатлантического альянса говорят об осознании Западом реальной ситуации.

«Я думаю, что это вызовет огромный политический резонанс у многих европейских лидеров и, вероятнее всего, даже тут, в США», — заключил Расмуссен.

Ранее, 30 октября, американский профессор Джон Миршаймер заявил, что провал украинского контрнаступления стал настоящей катастрофой для Киева. Эксперт отметил, что тема конфликта ушла на второй план в повестке западной прессы из-за неудач украинских войск.

Французская газета Le Monde 26 октября также обратила внимание на то, что армия Украины не добивается успехов в контрнаступлении, и ей не удается прорвать хорошо организованную российскую линию обороны. В статье подчеркивалось, что РФ обладает ресурсами, позволяющими вести длительное противостояние, несмотря на санкции западных стран.

Президент России Владимир Путин 15 октября оценил потери Украины в контрнаступлении, заявив, что они оцениваются как восемь к одному. Он отметил, что Вооруженные силы РФ улучшают свое положение почти на всей линии соприкосновения в зоне спецоперации. До этого, 5 октября, глава государства указал, что Украина продержится всего неделю, если поставки западного вооружения прекратятся.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.