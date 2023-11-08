Зеленский сообщил о планах ВСУ продолжить контрнаступление, несмотря на трудности

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжат контрнаступление в текущем и следующем годах, несмотря на то что сейчас ситуация на передовой тяжелая. Об этом 8 ноября заявил украинский президент Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи на конференции, организованной агентством Reuters.

«У нас есть план, у нас есть конкретные города, конкретные направления, у нас есть цель, куда мы пойдем, в каком направлении будем вести наступление», — сказал он.

Зеленский признал, что в настоящий момент в контрнаступлении ВСУ есть «определенные трудности», хотя некоторые рассчитывали на его быстрый успех. Неудачи он связал с тем, что Киев получил от Запада меньше оружия, чем рассчитывал.

«Мы попробуем показать результат в этом году. На будущий год у нас есть план, но я не могу поделиться его деталями», — добавил Зеленский.

Ранее в этот день о переломном моменте в конфликте России и Украины заявил депутат чешского парламента Радован Вих. По его словам, Киев никогда не сможет победить своего соседа — ядерную державу.

До этого, 6 ноября, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сказал, что контрнаступление ВСУ на запорожском направлении полностью остановлено. По его словам, продолжающиеся бои в некоторых районах — практически агония украинского режима

3 ноября, телеканал NBC также рассказал, что США и Европа обсуждают с Украиной начало мирных переговоров с Россией. По данным СМИ, страны Запада открыто заявили, что Киеву придется пойти на компромисс ради заключения мирного договора. Отмечается, что западные государства настаивают на начале переговоров до конца года.

В начале месяца главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный рассказал, что украинские войска не могут добиться прорыва, так как конфликт зашел в тупик.

Как заявил президент России Владимир Путин еще 15 октября, украинское контрнаступление провалилось полностью. По его словам, Украина еще готовит новые наступательные операции на отдельных участках фронта, однако российское руководство в курсе этого и реагирует соответствующим образом.

До этого, 13 октября, постпред России при ООН Василий Небензя сказал, что украинское контрнаступление закончено, а Вооруженные силы (ВС) РФ уже несколько дней назад перешли к активным боевым действиям почти по всему фронту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.