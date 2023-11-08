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В Чехии заявили об отсутствии у Украины шансов в противостоянии с РФ

Чешский депутат Вих: у Украины нет шансов, приближается переломный момент
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Фото: Global Look Press/Mykhaylo Palinchak
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Украина не имеет шансов на победу в противостоянии с Россией, в ходе которого настал переломный момент. Об этом заявил 8 ноября депутат чешского парламента Радован Вих.

«Украина попала как кур в ощип (народная лексика. — Ред.), и приближается переломный момент. Она никогда не сможет победить своего соседа — ядерную державу. Правда, об этом я говорю с самого начала», — сказал он в интервью изданию Parlamentní listy.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный осознает, что боеспособность украинской армии иссякла, считает Вих.

Политик подчеркнул, что у ВСУ заканчиваются ресурсы, а западные страны в этой ситуации ведут себя сдержанно. Депутат назвал эти факторы играющими на руку России.

Вих также отметил практически бесконечные запасы ресурсов РФ, в то время как украинские противовоздушные силы вынуждены расходовать намного больше артиллерийских снарядов.

Помимо этого депутат прокомментировал визит в Киев главы генштаба чешских вооруженных сил Карела Ржегка. По мнению Виха, военные Украины и Чехии могут только вместе сфотографироваться, договориться о поставке списанной техники, подготовке солдат или же их лечении в чешских госпиталях. При этом он напомнил, что на Украину вывезены почти все запасы, которые находились на чешских складах.

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Ранее, 3 ноября, телеканал NBC рассказал, что США и Европа обсуждают с Украиной начало мирных переговоров с Россией. По данным СМИ, страны Запада открыто заявили, что Киеву придется пойти на компромисс ради заключения мирного договора. Отмечается, что западные страны настаивают на начале переговоров до конца года. В свою очередь, власти США и Украины официально отрицают наличие данных обсуждений.

1 ноября Залужный рассказал, что украинские войска не могут добиться прорыва, так как конфликт зашел в тупик. Затягивание боевых действий несет большие риски для армии. После агентство AFP сообщило, что военные ВСУ спрогнозировали свое поражение и пожаловались на положение дел.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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