США опровергли информацию о давлении на Украину с целью проведения переговоров

США отрицают, что оказывают на Украину давление по поводу проведения переговоров с Россией о возможном урегулировании конфликта. Об этом 7 ноября заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

Он отметил, что все решения о переговорах должна принимать Украина.

«Нам не известно о каких-либо дискуссиях с Украиной относительно переговоров за рамками формулы мира, по которой уже состоялся ряд контактов», — указал в ходе брифинга Пател.

Ранее, 4 ноября, президент Украины Владимир Зеленский опроверг сообщения о том, что Запад давит на него, вынуждая начать переговоры с Россией.

За день до этого телеканал NBC рассказал, что США и Европа обсуждают с Украиной начало мирных переговоров с Россией. По данным СМИ, страны Запада открыто заявили, что Киеву придется пойти на компромисс ради заключения мирного договора. Отмечается, что западные страны настаивают на начале переговоров до конца года.

Президент России Владимир Путин 18 октября заявлял, что Украине нужно отменить запрещающий переговоры декрет, если она хочет начать переговорный процесс.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года украинский президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.