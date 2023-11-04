Зеленский высказался о давлении на Украину по переговорам с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг сообщения о том, что Запад давит на него, вынуждая начать переговоры с Россией.

«Никто из наших партнеров не оказывает на нас давления, чтобы мы сели с Россией, поговорили с ней и дали ей что-нибудь», — сказал украинский лидер 4 ноября в ходе совместной пресс-конференции с прибывшей в Киев главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, слова Зеленского приводит France 24.

Президент Украины указал, что тема давления западных стран на Киев поддерживается «даже украинцами». При этом он подчеркнул, что переговоры между Киевом и Москвой исключены.

Накануне телеканал NBC рассказал, что США и Европа обсуждают с Украиной начало мирных переговоров с Россией. По сведениям СМИ, страны Запада открыто заявили, что Киеву придется пойти на компромисс ради заключения мирного договора. Отмечается, что западные страны настаивают на начале переговоров до конца года.

Президент России Владимир Путин 18 октября заявлял, что Украине нужно отменить запрещающий переговоры декрет, если она хочет начать переговорный процесс.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года украинский президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.