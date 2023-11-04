Реклама
Прямой эфир
Общество
Хуснуллин высоко оценил выставку «Россия» на ВДНХ
Мир
Вспышку гепатита А зафиксировали в пятом регионе Украины
Авто
В Калужской области в 2023 году запустят работу заводов Volvo и Volkswagen
Мир
Минздрав Палестины сообщил о гибели 150 медработников из-за ударов Израиля
Политика
Песков указал на растущее раздражение Запада от киевского режима
Культура
Любимова открыла экспозицию «Наша культура» на выставке «Россия»
Общество
Песков назвал Путина своим главным учителем
Общество
Экспозиция павильона № 1 начала работу на выставке «Россия» в Москве
Наука и техника
Лихачев указал на лидерство российской атомной промышленности
Политика
Песков опроверг информацию о «разорванной в клочья экономике России»
Общество
В Севастополе высадили 1200 деревьев в виде надписи «Россия»
Общество
На выставке «Россия» представили крупные достижения страны
Общество
На выставке «Россия» открылся павильон координационного центра правительства

Зеленский высказался о давлении на Украину по переговорам с Россией

Зеленский заявил, что Запад не заставляет его начать переговоры с Россией
0
Фото: Global Look Press/President Of Ukraine
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг сообщения о том, что Запад давит на него, вынуждая начать переговоры с Россией.

«Никто из наших партнеров не оказывает на нас давления, чтобы мы сели с Россией, поговорили с ней и дали ей что-нибудь», — сказал украинский лидер 4 ноября в ходе совместной пресс-конференции с прибывшей в Киев главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, слова Зеленского приводит France 24.

Президент Украины указал, что тема давления западных стран на Киев поддерживается «даже украинцами». При этом он подчеркнул, что переговоры между Киевом и Москвой исключены.

Контрнаступление на Украину: почему на Западе заговорили о перемирии с Россией
Киев готовится к «трудному политическому сезону»

Накануне телеканал NBC рассказал, что США и Европа обсуждают с Украиной начало мирных переговоров с Россией. По сведениям СМИ, страны Запада открыто заявили, что Киеву придется пойти на компромисс ради заключения мирного договора. Отмечается, что западные страны настаивают на начале переговоров до конца года.

Президент России Владимир Путин 18 октября заявлял, что Украине нужно отменить запрещающий переговоры декрет, если она хочет начать переговорный процесс.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года украинский президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023