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Путин назвал условие для переговоров по ситуации на Украине

Путин: если на Украине хотят переговоров, нужно отменить запрещающий их декрет
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Фото: РИА Новости/БелТА/Максим Гучек
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Украине необходимо отменить запрещающий переговоры декрет, если она хочет начать переговорный процесс. Об этом 18 октября заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства рассказал, что на минувшей встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном на полях форума «Один пояс — один путь» в Китае он высказал свою позицию по урегулированию конфликта на Украине.

«На вопрос о том, возможна ли перспектива какого-то мирного урегулирования, я сказал то, что говорил многократно. Если украинская сторона хочет реально переговорного процесса, то нужно делать это не какими-то театральными жестами, а нужно первое, что сделать — отменить декрет президента Украины, запрещающий вести переговоры», — сказал Путин журналистам.

По словам российского лидера, если раньше на Украине заявляли о необходимости нанесения стратегического поражения РФ на поле боя, то сейчас украинские политики заговорили «другим голосом», указывая на важность проведения мирных переговоров. Путин назвал эту тенденцию трансформацией в правильном направлении, однако отметил, что ждет от Киева конкретных шагов по урегулированию.

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В Стамбуле 29 марта 2022 года состоялся последний раунд переговоров между Россией и Украиной. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Готовность Зеленского к мирным переговорам в последнее время допускают в СМИ. Так, 15 октября, польский журнал Myśl Polska писал, что в своих ежедневных выступлениях Зеленский почти не касается темы положения украинской армии на фронте, упоминая больше палестино-израильский конфликт. До этого, 13 октября, американское издание Military Watch Magazine (MWM) отметило, что страны Запада могут вынудить украинские власти пойти на переговоры с Россией из-за обострения арабо-израильского конфликта.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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