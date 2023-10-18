Путин назвал условие для переговоров по ситуации на Украине

Украине необходимо отменить запрещающий переговоры декрет, если она хочет начать переговорный процесс. Об этом 18 октября заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства рассказал, что на минувшей встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном на полях форума «Один пояс — один путь» в Китае он высказал свою позицию по урегулированию конфликта на Украине.

«На вопрос о том, возможна ли перспектива какого-то мирного урегулирования, я сказал то, что говорил многократно. Если украинская сторона хочет реально переговорного процесса, то нужно делать это не какими-то театральными жестами, а нужно первое, что сделать — отменить декрет президента Украины, запрещающий вести переговоры», — сказал Путин журналистам.

По словам российского лидера, если раньше на Украине заявляли о необходимости нанесения стратегического поражения РФ на поле боя, то сейчас украинские политики заговорили «другим голосом», указывая на важность проведения мирных переговоров. Путин назвал эту тенденцию трансформацией в правильном направлении, однако отметил, что ждет от Киева конкретных шагов по урегулированию.

В Стамбуле 29 марта 2022 года состоялся последний раунд переговоров между Россией и Украиной. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Готовность Зеленского к мирным переговорам в последнее время допускают в СМИ. Так, 15 октября, польский журнал Myśl Polska писал, что в своих ежедневных выступлениях Зеленский почти не касается темы положения украинской армии на фронте, упоминая больше палестино-израильский конфликт. До этого, 13 октября, американское издание Military Watch Magazine (MWM) отметило, что страны Запада могут вынудить украинские власти пойти на переговоры с Россией из-за обострения арабо-израильского конфликта.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.