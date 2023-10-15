В Польше допустили готовность Зеленского к переговорам с Россией

Украинский президент Владимир Зеленский может быть готов к переговорам с Россией, сообщает 14 октября польский журнал Myśl Polska.

Авторы уточнили, что пока о решимости Зеленского относительно переговоров можно говорить лишь косвенно. Между тем в интервью румынскому телеканалу Digi24 Зеленский заявил, что Украина находится на «завершающем этапе боевых действий».

«До недавнего времени Зеленский был категоричен в этом вопросе — никаких переговоров, боевые действия до последнего украинца. И тут вдруг, на фоне провала контрнаступления, обострения ситуации на Ближнем Востоке и наступления ВС РФ, Зеленский говорит о «завершающем этапе боевых действий», — отметили в материале.

Кроме того, в своих ежедневных выступлениях Зеленский почти не касается темы положения украинской армии на фронте, упоминая больше палестино-израильский конфликт. Журнал предположил, что это связано с осознанием Киевом реальной ситуации, в том числе относительно западной помощи, которой едва ли хватит и на Украину, и на Израиль одновременно.

Ранее в этот день экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли колоссальные потери и оказались на грани полного уничтожения. Украинская сторона имеет «какие-то резервы, которые бросит в бой». Однако, по сути, армия Украины уничтожена, уверен он.

Также 14 октября депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько пессимистично оценила готовность Запада продолжать разноплановую поддержку Киева, об этом она рассказала в интервью газете New York Times. Перед Киевом стоят десятки вопросов, среди которых производство вооружений, инфраструктура безопасности, экономическая помощь Украине и будущее страны в НАТО, добавила она.

Накануне бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что США не удастся одновременно поддерживать Украину и Израиль. Как он отметил, те вооружения, которые Вашингтон может поставить Киеву, «еще даже не существуют» и не будут произведены в ближайшее время.

По его словам, произраильское лобби в США гораздо сильнее, чем проукраинское, добавил Джонсон.

Более того, 13 октября американское издание Military Watch Magazine (MWM) отметило, что страны Запада могут вынудить украинские власти пойти на переговоры с Россией из-за обострения арабо-израильского конфликта. В материале отмечается, что в последние несколько месяцев ВСУ проигрывают в своем наступлении, а потери армии составляют несколько десятков тысяч военнослужащих.

Днем ранее бывший аналитик Пентагона, подполковник Карен Квятковски заявила, что палестино-израильский конфликт ускорит падение американского интереса к Украине.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.

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