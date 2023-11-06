Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении полностью остановлено. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, выступая перед журналистами на пресс-конференции в понедельник, 6 ноября.

«Противник остановлен, и его контрнаступление, которое так распиарено, оно полностью остановлено. Бои, которые сегодня идут под Работино, частично на Щербаках и вправо на Времевском выступе — практически агония украинского режима, поскольку те силы, что были изначально, они на сегодня совершенно выдохлись», — цитирует «РИА Новости» слова Балицкого.

Как рассказал губернатор, план ВСУ прорваться сквозь российскую оборону и перерезать сухопутный коридор в Крым оказался провальным. Даже если украинские военные изредка пытаются атаковать российские позиции, нападения получаются слабыми и заведомо проигрышными, поскольку ВСУ не хватает ни людей, ни вооружения. Бронетехника, например, в украинской армии сейчас вообще практически не используется.

Ранее, 2 ноября, журналист Forbes Дэвид Экс сообщил, что ВC РФ в течение двух недель уничтожили четверть немецких танков Leopard 2, находящихся у ВСУ. По меньшей мере 13 таких машин Украина списала за семь дней, заявил журналист. Также он отметил, что на этой неделе украинская армия успела потерять в боях под Авдеевкой редкую модификацию танка Leopard 2A6, который представлял для Украины большую стратегическую ценность.

1 ноября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что конфликт на Украине зашел в тупик, и ВСУ уже не смогут добиться прорыва.

Ранее, 27 октября, экс-директор по российским вопросам в Совете национальной безопасности США Фиона Хилл указала, что в конфликте на Украине преимуществом обладает российская сторона.

В тот же день бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону отметил, что российская армия в настоящий момент проводит такие операции, которые окончательно ликвидируют ВСУ в недалеком будущем. По его словам, на фоне активных действий российских систем противовоздушной обороны (ПВО) многие пилоты ВСУ отказались взлетать на своих истребителях.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.