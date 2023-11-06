Балицкий заявил об остановке контрнаступления ВСУ на запорожском направлении
Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении полностью остановлено. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, выступая перед журналистами на пресс-конференции в понедельник, 6 ноября.
«Противник остановлен, и его контрнаступление, которое так распиарено, оно полностью остановлено. Бои, которые сегодня идут под Работино, частично на Щербаках и вправо на Времевском выступе — практически агония украинского режима, поскольку те силы, что были изначально, они на сегодня совершенно выдохлись», — цитирует «РИА Новости» слова Балицкого.
Как рассказал губернатор, план ВСУ прорваться сквозь российскую оборону и перерезать сухопутный коридор в Крым оказался провальным. Даже если украинские военные изредка пытаются атаковать российские позиции, нападения получаются слабыми и заведомо проигрышными, поскольку ВСУ не хватает ни людей, ни вооружения. Бронетехника, например, в украинской армии сейчас вообще практически не используется.
Ранее, 2 ноября, журналист Forbes Дэвид Экс сообщил, что ВC РФ в течение двух недель уничтожили четверть немецких танков Leopard 2, находящихся у ВСУ. По меньшей мере 13 таких машин Украина списала за семь дней, заявил журналист. Также он отметил, что на этой неделе украинская армия успела потерять в боях под Авдеевкой редкую модификацию танка Leopard 2A6, который представлял для Украины большую стратегическую ценность.
1 ноября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что конфликт на Украине зашел в тупик, и ВСУ уже не смогут добиться прорыва.
Ранее, 27 октября, экс-директор по российским вопросам в Совете национальной безопасности США Фиона Хилл указала, что в конфликте на Украине преимуществом обладает российская сторона.
В тот же день бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону отметил, что российская армия в настоящий момент проводит такие операции, которые окончательно ликвидируют ВСУ в недалеком будущем. По его словам, на фоне активных действий российских систем противовоздушной обороны (ПВО) многие пилоты ВСУ отказались взлетать на своих истребителях.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.