Вооруженные силы (ВС) РФ в течение двух недель уничтожили четверть немецких танков Leopard 2, находящихся у Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 2 ноября сообщает журналист Forbes Дэвид Экс.

Так, по словам эксперта, на этой неделе украинская армия успела потерять в боях под Авдеевкой редкую модификацию танка Leopard 2A6, который представлял для Украины большую стратегическую ценность.

Экс отметил, что такая потеря ― лишь часть череды неудач для армии Украины, которая за две недели лишилась четверти поставленных западными странами Leopard 2. По меньшей мере ВСУ списали 13 таких машин за семь дней, заявил журналист.

Эксперт добавил, что большую часть техники Украина потеряла из-за подрывов на минных полях и из-за ударов дронами-камикадзе. Кроме того, заявляет обозреватель издания, армия России подбила как минимум один танк Strv 122 при помощи противотанковой управляемой ракеты.

«Русские становятся всё искуснее в уничтожении украинской техники, особенно танков и особенно с помощью дронов», ― резюмировал журналист Forbes.

Ранее, 31 октября, советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин заявил, что танки Leopard 2, которые поставляются Украине из западных стран, доказали свою неэффективность на линии боевого соприкосновения. Причиной тому послужил ряд конструктивных особенностей машин.

По словам Гагина, Leopard 2 не обладают достаточным запасом маневренности и прочности корпуса. Кроме того, эти танки много весят, а проходимость их на бездорожье крайне посредственна.

За несколько дней до того, 29 октября, Дэвид Экс в своей статье заявил, что западные страны восполняют потерянные Украиной немецкие танки Leopard 2 советскими модернизированными T-72. На складах стран бывшего Варшавского договора находится несколько сотен танков типа Т-72М, которые, предположительно, могут стать базой для модернизации и дальнейшей отправки на Украину.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.