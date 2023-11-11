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Эксперт предрек скорую замену Зеленского после провала контрнаступления ВСУ

Политолог Бредихин: после провала контрнаступления ВСУ уже отобран и согласован кандидат на место Зеленского
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Фото: TASS/Zuma
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В связи с провалом контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на смену президенту страны Владимиру Зеленскому уже отобран и согласован кандидат. Таким мнением 11 ноября в беседе с «Известиями» поделился политолог, кандидат исторических наук Антон Бредихин.

По словам эксперта, если о неудаче украинского контрнаступления начали писать «как по единой заготовке» украинские и западные СМИ, значит, из США дана команда уничтожить направление, благодаря которому режим Зеленского был неприкосновенным.

«Именно контрнаступ выступал тем самым спасательным кругом, который гарантировал Зеленскому дальнейшую политическую карьеру и финансовую поддержку. И раз пошла речь о том, что контрнаступ неудачен, раз говорится о том, что все предыдущие успехи на самом деле не более чем информационные фейки, то, соответственно, стоит задача замены украинского лидера. Безусловно, уже есть отобранный и согласованный кандидат, который может занять пост Зеленского», — подчеркнул Бредихин.

Контрнаступление Украины было предусмотрено в соответствии с планом мероприятий, согласованных с американским генштабом, и под него было выделено финансирование, указал политолог. Однако теперь наблюдается срыв всех сроков, о чем было объявлено публично командующими США и украинским руководством. После этих слов неверно говорить о том, что контрнаступление еще не началось, считает Бредихин.

«Зеленский пытается выторговать право на какой-то второй план мероприятий, который ему доверят реализовать. Но насколько это реалистично? Я сомневаюсь», — отметил он.

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Ранее в этот день бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен также высказал мнение, что западные страны намерены сместить Зеленского с поста президента из-за провала контрнаступления. При этом он указал, что для США остается нерешенной проблема, как заставить его уйти, учитывая, что добровольно покидать пост украинский президент не собирается.

Накануне, 10 ноября, подполковник американской армии в отставке Эрл Расмуссен обратил внимание, что ВСУ осознают полный провал контрнаступления. Эксперт добавил, что с политической точки зрения это плохо для президента США Джо Байдена.

В этот же день американский политолог Скотт Беннетт отметил, что Украина изначально была обречена на провал в конфликте с Россией. Он добавил, что власть Зеленского будет полностью подорвана примерно через две-четыре недели.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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