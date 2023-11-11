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В США рассказали о планах Запада сместить Зеленского

Asia Times: западные страны сместят Зеленского из-за провалов ВСУ
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Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service
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Страны Запада намерены сместить президента Украины Владимира Зеленского с его поста из-за провалов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте. Об этом 11 ноября сообщил бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для Asia Times.

Брайен соглашается со своим коллегой, отставным офицером Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) и чиновником Госдепартамента Ларри Джонсоном, в том, что ЦРУ и Секретная разведывательная служба МИД Великобритании (МI-6) уже готовят почву для замены Зеленского.

«Либо Зеленский будет вынужден объявить президентские выборы, назначенные на март следующего года, а затем его сместят, либо, если он будет сопротивляться, его всё равно заменят в ходе беспорядков в стиле Майдана», — приводит чиновник мнение Джонсона, высказанное в подкасте Sputnik International.

По словам Брайена, Вашингтон продвигал изменения в руководстве Украины и раньше, в 2014 году, когда в прессу просочился разговор нынешнего помощника госсекретаря США Виктории Нуланд с Джеффри Пайеттом, который на то время был послом США в Киеве. В беседе Нуланд и Пайетт выбирали «приемлемого» кандидата в президенты Украины.

Сейчас Запад начинает осознавать, что Киев не сможет одержать победу в конфликте с Россией, поскольку ВСУ терпят поражения, а российские войска уничтожают дорогостоящую западную технику. Поэтому лучшим исходом для Вашингтона является достижение соглашения Киева и Москвы, убежден Брайен.

По его мнению, потребности НАТО и потребности президента Украины, выступающего против переговоров, расходятся, и если конгресс США затянет время с предоставлением Киеву помощи, то «Зеленскому конец».

«Вашингтон может прийти к выводу, что это (смещение Зеленского. – Ред.) единственный выход. Зеленский, однако, добровольно уходить не собирается, поэтому проблема, как заставить его уйти, остается нерешенной», — заключает Брайен.

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Ранее в этот день военный эксперт Василий Дандыкин заявил «Известиям», что план Запада по нанесению поражения России не оправдался, а контрнаступление ВСУ, подготовленное по технологии НАТО, провалилось. Сейчас для Украины лучшее время для капитуляции, считает эксперт.

Накануне, 10 ноября, подполковник американской армии в отставке Эрл Расмуссен обратил внимание, что ВСУ осознают полный провал контрнаступления. Эксперт добавил, что с политической точки зрения это плохо для президента США Джо Байдена.

В этот же день американский политолог Скотт Беннетт отметил, что Украина изначально была обречена на провал в конфликте с Россией. Он добавил, что власть Зеленского будет полностью подорвана примерно через две–четыре недели.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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