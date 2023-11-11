План Запада по нанесению поражения России не оправдался, а контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ), подготовленное по технологии НАТО, провалилось. Об этом 11 ноября заявил военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Известиями».

«Контрнаступление ВСУ полностью готовилось по натовской технологии, с обученными натовцами бойцами, всё это столкнулось с профессионализмом, героизмом, нашей техникой и оружием. Заканчивают провалом», — отметил Дандыкин.

Он напомнил, что ВСУ стали переходить на западные системы после того, как использовали советское вооружение. По его словам, теперь Украина отчаянно ищет средства на продолжение операций.

«Думают, что делать. [Президент Украины Владимира] Зеленский просит в кредит денег до получки, потому что денег нет, надо помогать Израилю. Европа не может столько сделать снарядов, да и снаряды заканчиваются», — уточнил эксперт.

Дандыкин полагает, что сейчас для Украины лучшее время для капитуляции.

«Диктовать условия, десять пунктов Зеленского, допускать бестактность по отношению к нашему президенту — всё это признак слабости и убогости», — заключил он.

Ранее, 11 ноября, бывший агент службы внешнеполитической разведки Великобритании Аластер Крук поделился мнением о том, что киевский режим начинает разваливаться. Он отметил, что «конец игры случился, военная часть конфликта закончилась».

До этого, 10 ноября, американский политолог Скотт Беннетт в разговоре с «Известиями» рассказал, что Украина с самого начала была обречена на поражение. Он подчеркнул, что Зеленский уничтожил 500 тыс. молодых людей без необходимости.

В тот же день подполковник американской армии в отставке Эрл Расмуссен обратил внимание, что ВСУ осознают полный провал контрнаступления. Эксперт добавил, что с политической точки зрения это плохо для президента США Джо Байдена.

Президент России Владимир Путин 15 октября оценил потери Украины в контрнаступлении, заявив, что они оцениваются как восемь к одному. Он отметил, что Вооруженные силы РФ улучшают свое положение почти на всей линии соприкосновения в зоне спецоперации.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.