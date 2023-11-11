Режим в Киеве начинает дробиться и разваливаться. Об этом 9 ноября заявил бывший агент службы внешнеполитической разведки Великобритании Аластер Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Крук отметил, что на Украине есть «некоторые здравомыслящие голоса», которые начинают отрываться от украинского президента Владимира Зеленского и сторонников жесткой линии из его близкого круга.

Дипломат назвал окружение Зеленского радикалами, приведя пример с убийством помощника главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного в качестве подкрепления своей позиции.

«Я думаю, что мы увидим постепенное бегство из Киева, а Россия готовится встречать людей, с которыми можно говорить серьезно. Так что конец игры случился, военная часть конфликта закончилась, и теперь мы перешли в своего рода мягкую стадию движения к какому-то политическому результату», — заключил он.

Ранее, 6 ноября, помощник главкома Геннадий Частяков скончался в результате взрыва гранаты, которая находилась в доставленном ему на день рождения подарочном пакете. Некоторые украинские СМИ предполагают, что взрыв в доме Частякова мог быть диверсией.

В конце октября американские СМИ обращали внимание на вспыхнувшие разногласия между Зеленским и Залужным на фоне провала украинского контрнаступления. Представители власти по-разному видят дальнейшие действия Украины в рамках конфликта. Зеленский настроен продолжить контрнаступление, в то время как Залужный настаивает на удержании текущих позиций и подготовке к активизации сил в следующем году.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.