МВД Украины подтвердило смерть помощника Залужного при распаковке подарка

Помощник главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного Геннадий Частяков погиб в результате взрыва гранаты, которая находилась в доставленном ему на день рождения подарочном пакете. Об этом сообщил украинский министр внутренних дел Игорь Клименко.

Инцидент произошел накануне, 6 ноября, вечером.

«Сегодня у погибшего майора Частякова был день рождения. Домой он вернулся с работы с подарками от коллег, которые начал показывать родным. Достал подарочный ящик с гранатами внутри и начал демонстрировать один из боеприпасов сыну», — написал Клименко в своем Telegram-канале.

По его словам, сначала в руки боеприпас взял сын Частякова и начал крутить кольцо. Военнослужащий забрал гранату у ребенка и выдернул кольцо, спровоцировав взрыв, пояснил Клименко.

Украинское интернет-издание «Страна.ua» отметило, что взрыв в доме Частякова может быть диверсией. Сам Залужный подтвердил версию гибели своего помощника после открытия одного из подарков, в котором сработало неизвестное взрывное устройство.

В конце октября американские СМИ сообщали о вспыхнувших разногласиях между Зеленским и Залужным на фоне провала украинского контрнаступления. Как указывалось, суть конфликта состоит в том, что президент Украины не хочет приостанавливать контрнаступление, так как Запад может подумать, что Киев не может достичь намеченных целей с помощью боевых действий. Однако главнокомандующий ВСУ настаивает на удержании текущих позиций и подготовке к активизации сил в следующем году.

Позднее, 7 ноября, бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен указал на потерю Зеленским поддержки своих генералов. По мнению Брайена, главную угрозу для украинского лидера в сложившейся ситуации может представлять начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Эксперт высказал предположение, что именно Буданов может возглавить заговор генералов против действующего президента Украины с целью заключить мир с Россией.

Брайен отметил, что заговорщики, на его взгляд, могут заменить Зеленского на другого президента или заставить его вступить в мирные переговоры с Россией. По его мнению, на данный момент преобладает тенденция к противостоянию между Зеленским и его ближайшим окружением. Он уверен, что о данных разногласиях знают даже солдаты Вооруженных сил Украины.