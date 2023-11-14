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На Украине предрекли переговоры с Россией из-за принуждения со стороны Запада

Экс-командир нацбата ВСУ: Запад силой заставит Украину сесть за стол переговоров
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Фото: РИА Новости/БелТА/Максим Гучек
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Запад заставит Украину вступить в мирные переговоры с Россией. В этом убежден бывший командир нацбата «Торнадо» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслан Онищенко. Он высказал такую позицию в интервью журналисту Владимиру Паньчаку, опубликованном на его YouTube-канале в понедельник, 13 ноября.

«Я склоняюсь к тому, что нас будут за шкуру сажать за стол переговоров. Кто? Наши союзники, назовем их так», — высказался Онищенко.

Он заявил, что население Украины давно уже находится в рабстве у стран Запада. Они теряют возможность спонсировать ВСУ, поэтому вскоре принудят киевскую администрацию сесть за стол переговоров, чтобы затушить конфликт.

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В тот же день в Белом Доме заявили, что финансировать предоставление Украине необходимых вооружений становится сложнее с каждой неделей из-за отказа палаты представителей конгресса выделять дополнительные средства на эти цели.

11 ноября ведущий американского политического шоу Rising («Восстание») на канале The Hill TV Робби Соав заявил, что конфликт на Украине подходит к тому моменту, когда Киеву придется начать вести переговоры с Москвой и пойти на территориальные уступки.

9 ноября сообщалось, что в США спрогнозировали скорые переговоры по Украине из-за давления на президента страны Владимира Зеленского. Обозреватель Responsible Statecraft Тед Снайдер рассказал, что, по его мнению, помимо давления, исходящего изнутри внутриполитического и военного окружения украинского лидера, дипломатическое давление исходит и от ведущих международных партнеров, поэтому Украина будет вынуждена пойти на переговоры с Россией.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о начале ее проведения было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских войск.

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