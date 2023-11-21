Азаров назвал возможными переговоры о мире между РФ и Украиной

Начало переговоров между Украиной и Россией зависит от США. Об этом в интервью «Известиям» заявил бывший премьер Украины Николай Азаров.

По его словам, Зеленский может отменить указ, запрещающий Киеву вести переговоры с Москвой.

«Ему может позвонить, например, госсекретарь США Энтони Блинкен и сказать: «Слушай, ты давай-ка отменяй указ, командируйся сначала в Вашингтон, чтобы мы тебе рассказали, что надо делать, а потом в Москву». И так будет сделано немедленно. Думать о том, что этот режим самостоятельно принимает решения, может только человек, который не знает, как функционирует эта система», — отметил он.

Азаров считает, что Зеленский может определять какие-то действия на каких-то уровнях. Однако он сослался на человека, достаточно близкого к режиму, который рассказал, что на Украине не могут назначить какого-то районного прокурора, судью без согласования с американцами.

«Они же закон приняли, по которому судей подбирает специальная комиссия. А состоит она из американцев. Что еще дальше рассказывать?» — сказал бывший украинский премьер.

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