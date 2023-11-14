Президент России Владимир Путин будет вести переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским лишь с позиции силы. Об этом сообщил в интервью американскому журналисту Стивену Гарднеру на YouTube бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.

Он напомнил, что при содействии Запада к власти на Украине пришли люди, которые заявили о желании вступить в НАТО, а Крым провел референдум и присоединился к России. Кроме того, в 2015 году были подписаны Минские соглашения. Бывшие канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд отметили, что будут следить за договоренностями по прекращению огня и предоставлению автономии для Луганска и Донецка. Отмечается, что киевские власти не выполнили этот план.

Теперь бывшие лидеры признаются, что соглашения были лишь способом выиграть время для усиления Украины, добавил бывший аналитик ЦРУ. По мнению Макговерна, у Путина больше нет доверия к партнерам по переговорам.

«Если в конечном итоге переговоры состоятся, они (Москва. — Ред.) будут вести их с объективной позиции силы и диктовать условия», — сказал эксперт.

9 ноября бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что даже экс-президент Петр Порошенко признал фиктивность Минских соглашений. Они были нужны лишь для НАТО, которое в это время усиливало Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Ранее, 5 сентября, заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров заявил, что при заключении любых договоров с киевским режимом или с западными странами Москве нужно следить за тем, чтобы в первую очередь они выполняли свои обязательства.

13 июня президент России Владимир Путин заявил, что Россию «надули» с Минскими соглашениями, так как западные страны не собирались их выполнять. В результате нежелание поддерживать мирные инициативы РФ со стороны Украины и Запада привело к сегодняшней ситуации, подчеркнул он.

29 апреля Меркель отметила, что Зеленский еще в ходе президентской кампании не считал, что Минские договоренности необходимо выполнять. Она добавила, что все украинские политики относились к соглашениям «Минск-2» с пренебрежением. И союзники из Европы об этом знали.

Минские соглашения — пакет документов, принятый в 2014–2015 годах для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины. Минский протокол был подписан 5 сентября 2014 года членами контактной группы, а также главами Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР). Так называемый Минск-2 — комплекс мер по выполнению Минских соглашений — был согласован в феврале 2015 года лидерами Германии, России, Франции и Украины.