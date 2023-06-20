Минское приглашение: чем закончился саммит глав МИД ОДКБ

ОДКБ в отличие от НАТО не претендует на то, чтобы занимать ведущую роль на евразийском континенте, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам саммита организации. Встреча министров иностранных дел стран ОДКБ прошла в Минске 20 июня, основной ее темой стало дальнейшее углубление сотрудничества между государствами. По результату длительных обсуждений за закрытыми дверями шесть участников подписали несколько соглашений, направленных на совершенствование объединения, а также приняли два общих заявления: о предотвращении гонки вооружения в космосе и ситуации в Афганистане . Подробнее об итогах саммита — в материале «Известий».

Курс на сплочение

Не так давно, 25 мая, Белоруссия радушно приняла у себя министров обороны стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности. И вот спустя чуть меньше месяца Минск вновь приветствует высокие делегации, но на этот раз руководителей МИД . На саммит прибыли главы внешнеполитических ведомств Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана. Также на СМИД направился глава российской дипломатии Сергей Лавров — он прилетел в белорусскую столицу вечером 19 июня.

Следующий день в расписании министра иностранных дел РФ, как и остальных глав делегаций, оказался весьма насыщенным. Утром дипломаты собрались в «Дипсервис Холле» в Войсковом переулке для общего фотографирования. К слову, в этом месте в 2014 – 2015 годах прошло несколько заседаний контактной группы по урегулированию ситуации на Украине, а до 2014-го это здание вообще носило статус президентской резиденции.

Министры иностранных дел ОДКБ и генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

После недолгого появления перед журналистами главы МИД направились во Дворец Независимости, где их принял президент республики Александр Лукашенко . Однако это была не просто формальная встреча — за полтора часа разговора белорусский лидер поднял несколько важных тем, касающихся дальнейшего взаимодействия в ОДКБ . В частности, он предложил выработать план совместных действий в области экономики.

— Нам надо понимать, что давить нас будут. Даже если конфликт в Украине закончится, от нас все равно не отстанут. Нам надо выработать общий, назову его, план наших действий, прежде всего в экономике . Этот план должен всех нас объединить, сплотить, — отметил он.

Причем одной из главных целей, по словам Лукашенко, должен стать уход от зависимости в поставках импортной продукции . Кроме того, во время беседы президент Белоруссии подчеркнул: нынешняя обстановка в мире не оставляет сомнений, что странам ОДКБ нужно держаться вместе. При этом, по его словам, углублять взаимодействие с международными организациями, в частности с ООН и ШОС . Помимо этого организации стоит наращивать информационно-аналитический потенциал и чаще выступать от имени ОДКБ на международных площадках.

Именно проработкой способов углубления сотрудничества и занялись главы делегаций на заседании, которое по большей части прошло за закрытыми дверями . Дипломаты вышли к прессе лишь на подписание ряда документов, преимущественно посвященных совершенствованию деятельности органов ОДКБ. Вместе с тем, участники саммита приняли два важных заявления — о предотвращении гонки вооружения в космосе и о положении дел в Афганистане .

Встреча Совета министров иностранных дел государств – членов ОДКБ Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

«Мы подчеркнули недопустимость размещения оружия в космическом пространстве, угрозы применения силы в космосе», — рассказал глава МИД Белоруссии Сергей Алейник.

Он также добавил, что участники ОДКБ заинтересованы в деэскалации напряженности на региональном и глобальном уровнях. Говоря об Афганистане, министр отметил: ситуация в этой стране до сих пор остается серьезным вызовом для безопасности и стабильности в зоне ответственности ОДКБ, учитывая ее общую границу с Таджикистаном .

Дальнейшие перспективы

На пресс-конференции по итогам заседания Сергей Лавров также прокомментировал ситуацию в Афганистане.

— После бегства натовской коалиции из Афганистана, страна была оставлена в плачевном состоянии, не искоренены причины, которые сохраняют территорию этой страны в качестве территории, где процветают и террористические проявления, процветает наркотрафик . Все это, безусловно, сказывается напрямую на законных интересах наших стран, — объяснил министр.

Говоря о предотвращении гонки вооружений в космосе, глава внешнеполитического ведомства напомнил, что Москва продвигает эту идею вместе с Китаем на конференции по разоружению в Женеве.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

Лавров также остановился на будущем развитии ОДКБ, в частности как возможного противовеса Североатлантическому альянсу.

— Я не думаю, что мы должны придавать ОДКБ какой-то характер блока, противостоящего кому бы то ни было. ОДКБ развивается, исходя из законных интересов безопасности стран-членов. ОДКБ не претендует на то, чтобы замахиваться на ведущую роль на всем евразийском континенте. А НАТО занимается ровно этим , — рассказал глава МИД России.

Как отметил в беседе с «Известиями» директор Центра прикладного анализа международных трансформаций РУДН, доцент кафедры теории и истории международных отношений Виталий Данилов, в сегодняшних реалиях странам ОДКБ крайне важно придерживаться курса на дальнейшее углубление сотрудничества.

— События в Казахстане (в начале 2022 года. — «Известия») как раз показали эффективность ОДКБ, который способен не только предотвратить переворот, но и стабилизировать военно-политическую ситуацию в регионе , — отметил он.

Виталий Данилов допустил, что в будущем организация будет разрастаться и может в некотором смысле слиться даже с СНГ.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Это произойдет, поскольку страны СНГ за период своей самостоятельности поняли, что без России, без мощного военно-политического образования им будет сложно противостоять региональным вызовам и угрозам, — считает он.

В первую очередь, речь идет об Узбекистане, который сталкивается с угрозой со стороны исламского экстремизма и стоял у истоков создания ОДКБ в 1992 году. Не исключено, что интерес к организации могут в будущем проявить и некоторые страны, которые сейчас придерживаются нейтралитета — например, Монголия и Туркменистан. Хотя вероятность присоединение Улан-Батора и Ашхабада крайне низка в среднесрочной перспективе. Кроме того, вступить может и Иран, а если к ОДКБ присоединится Тегеран, то интерес, по мнению эксперта, может проявить, к примеру, Сирия. В последнюю очередь, ОДКБ может расшириться за счет Азербайджана, особенно если Баку и Еревану удастся наладить отношения и подписать мирный договор.