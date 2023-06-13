Путин заявил, что Запад «надул» Россию с Минскими соглашениями

Россию «надули» с Минскими соглашениями, так как западные страны не собирались их выполнять. Об этом заявил президент России Владимир Путин 13 июня.

«Теперь мы знаем, что наши так называемые партнеры нас просто надули, как в народе говорят — кинули просто, и не собирались ничего выполнять, оказывается», — отметил президент.

По словам президента, Россия пыталась девять лет договориться о защите мирных граждан в Донбассе.

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