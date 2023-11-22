Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине

Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине. Об этом 22 ноября заявил президент РФ Владимир Путин на саммите G20 в формате видео-конференц-связи.

«Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной. Это не Россия, а Украина публично объявила о том, что она выходит из переговорного процесса. И более того, был подписан указ — декрет главы государства, запрещающий вести с Россией такие переговоры», — отметил Путин.

Также российский лидер подчеркнул, что любые боевые действия всегда являются трагедий и указал, что «мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию».

Виртуальный саммит организует Индия, страна — председатель блока. На мероприятии отдельное заявление сделал индийский премьер-министр Нарендра Моди, также были подведены итоги председательства Нью-Дели в 2023 году. В саммите G20 принимают участие лидеры всех государств — участников объединения, девяти стран-гостей и главы 11 международных организаций.

20 ноября президент Украины Зеленский в интервью британской газете The Sun выступил против проведения мирных переговоров с Россией, несмотря на тяжелое положение украинской армии. Он подчеркнул, что исключает дружбу с РФ.

При этом ранее, 9 ноября, обозреватель издания Responsible Statecraft Тед Снайдер заявил, что Зеленский вскоре может согласиться на переговоры из-за давления со стороны США.

В октябре Путин заявлял, что Украине необходимо отменить запрещающий переговоры декрет, если она хочет начать переговорный процесс. Он заметил, что если раньше Киев заявлял о необходимости нанесения стратегического поражения РФ на поле боя, то сейчас украинские политики начали указывать на важность проведения мирных переговоров.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.