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Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине

Путин: Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине
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Фото: РИА Новости/Максим Гучек
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Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине. Об этом 22 ноября заявил президент РФ Владимир Путин на саммите G20 в формате видео-конференц-связи.

«Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной. Это не Россия, а Украина публично объявила о том, что она выходит из переговорного процесса. И более того, был подписан указ — декрет главы государства, запрещающий вести с Россией такие переговоры», — отметил Путин.

Также российский лидер подчеркнул, что любые боевые действия всегда являются трагедий и указал, что «мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию».

Виртуальный саммит организует Индия, страна — председатель блока. На мероприятии отдельное заявление сделал индийский премьер-министр Нарендра Моди, также были подведены итоги председательства Нью-Дели в 2023 году. В саммите G20 принимают участие лидеры всех государств — участников объединения, девяти стран-гостей и главы 11 международных организаций.

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20 ноября президент Украины Зеленский в интервью британской газете The Sun выступил против проведения мирных переговоров с Россией, несмотря на тяжелое положение украинской армии. Он подчеркнул, что исключает дружбу с РФ.

При этом ранее, 9 ноября, обозреватель издания Responsible Statecraft Тед Снайдер заявил, что Зеленский вскоре может согласиться на переговоры из-за давления со стороны США.

В октябре Путин заявлял, что Украине необходимо отменить запрещающий переговоры декрет, если она хочет начать переговорный процесс. Он заметил, что если раньше Киев заявлял о необходимости нанесения стратегического поражения РФ на поле боя, то сейчас украинские политики начали указывать на важность проведения мирных переговоров.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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