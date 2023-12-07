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Китай призвал ЕС к диалогу с Россией по Украине

МИД КНР: призываем ЕС говорить с Россией о ситуации на Украине
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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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Китай призывает Европейский союз вести диалог с Россией по конфликту на Украине и безопасности в Европе. Позицию Пекина 7 декабря представил глава департамента Европы МИД КНР Ван Лутун в ходе пресс-конференции, посвященной результатам саммита КНР и ЕС.

«Мы призываем европейцев говорить с Россией об этом (конфликте на Украине. — Ред.). Очень важно посадить русских и украинцев за один стол переговоров о возможном мире», — передает его слова «РИА Новости».

Ван Лутун подчеркнул важность диалога Брюсселя и Москвы по архитектуре безопасности в Европе, а также необходимость контактов РФ и США по стратегической стабильности.

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Ранее, 1 декабря, президент Украины Владимир Зеленский признал, что на Западе «слышны голоса» в пользу переговоров с Россией, хотя он лично не чувствует от партнеров принуждения к диалогу с Москвой. За день до этого Зеленский посетовал, что Украина «выпала из фокуса внимания мировой общественности».

22 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине, в то время как Киев публично выступил против диалога с Москвой и Зеленский подписал указ, запрещающий вести такие переговоры. Позднее, 1 декабря, министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва не наблюдает никаких сигналов от Киева и его западных партнеров, которые свидетельствовали бы о готовности к мирному урегулированию конфликта.

С 7 по 8 декабря в Пекине проходит двусторонний саммит КНР и ЕС, о проведении которого председатель Европейского совета Мишель сообщил еще в ноябре. Он подчеркивал, что Брюссель намерен отстаивать свои экономические интересы и поддерживать уравновешенные отношения с КНР в контексте поставок определенной китайской продукции.

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