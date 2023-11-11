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Глава Евросовета заявил о проведении 7–8 декабря саммита ЕС и КНР

Глава Евросовета Мишель: саммит ЕС – Китай состоится 7 и 8 декабря
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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Глава Европейского совета Шарль Мишель посетит Китай 7–8 декабря для проведения саммита ЕС и КНР. Об этом 11 ноября он сообщил в эфире телеканала LCI.

«У нас будет двусторонний саммит с председателем КНР [Си Цзиньпином] и его командами, он пройдет в Китае 7 и 8 декабря», — сказал Мишель.

Глава Евросовета также уточнил, что в состав делегации войдет верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Европейский совет на протяжении нескольких месяцев готовил общую позицию, которую он будет продвигать от имени ЕС, отметил Мишель.

«Это «взвешенная позиция», основанная на стремлении Европы поддерживать отношения с Китаем. Брюссель намерен «отстаивать свои экономические интересы, уравновешивая отношения в контексте поставок определенной продукции из КНР», — подчеркнул он.

Мишель заявил, что ЕС стремится к сотрудничеству с Китаем по глобальным вопросам вроде изменения климата, а также по геополитическим темам и хочет побудить КНР играть более вовлеченную роль, чтобы использовать свое влияние на Россию в большей степени.

Отметим, что предыдущий очный саммит Евросоюза и КНР состоялся в 2019 году.

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Ранее, 8 ноября, сообщалось, что Вашингтон работает над тем, чтобы встреча президента США Джо Байдена и китайского лидера Си Цзиньпина на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который состоится в Сан-Франциско 11–17 ноября, прошла конструктивно.

Отметим, что в конце октября глава МИД КНР Ван И заявил, что у Китая и США есть как разногласия, так и общие интересы, поэтому обеим странам нужен всеобъемлющий диалог.

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