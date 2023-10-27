Глава МИД КНР указал на необходимость диалога Китая и США

У Китая и США есть как разногласия, так и общие интересы, обеим странам нужен всеобъемлющий диалог. Об этом 26 октября заявил глава МИД КНР Ван И.

«Китай и США — две крупнейшие державы, у которых есть разногласия, но в то же время у нас есть и общие интересы и мы сталкиваемся с вызовами, на которые нам необходимо отвечать сообща. Мы должны не только возобновить диалог, но и сделать его глубоким и всеобъемлющим», — сказал он на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Госдепартаменте.

Как отметил Ван И, США и КНР необходимо стабилизировать отношения, вернуть их стабильному и устойчивому развитию.

В свою очередь, Блинкен согласился с высказываниями Ван И относительно состояния отношений КНР и США и дальнейших шагов для их улучшения.

Ранее в этот день стало известно, что Джейк Салливан встретится с Ван И 27 октября. Как отметил директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ китаист Василий Кашин «Известиям», встреча представителей двух стран может быть подготовкой к форуму Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в Сан-Франциско в ноябре.

Кроме того, опрошенные «Известиями» эксперты предположили, что во время визита главы китайского МИДа в Вашингтон стороны затронут противостояние Израиля и палестинской группировки ХАМАС.

До этого, 25 октября, председатель КНР Си Цзиньпин указал, что Китай и США являются двумя мировыми державами и то, смогут ли они найти правильный путь сосуществования, имеет решающее значение для мира и его развития.