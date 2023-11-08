Блинкен заявил о работе США над встречей Байдена и Си Цзиньпина

Вашингтон работает над тем, чтобы встреча президента США Джо Байдена и китайского лидера Си Цзиньпина на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который состоится в Сан-Франциско 11–17 ноября, прошла конструктивно. Соответствующее заявление в среду, 8 ноября, сделал американский госсекретарь Энтони Блинкен в интервью японскому телеканалу NHK.

«Соединенные Штаты и Китай обязаны ответственно управлять своими взаимоотношениями, и мы взаимно признаем, что взаимодействие между лидерами важно», — добавил он.

В рамках интервью Блинкен заявил, что лидерам стран важно обсуждать те сферы, в которых возможно сотрудничество.

«Очень важно, чтобы мы проводили эти дискуссии между лидерами, беседы, чтобы рассмотреть области, в которых Соединенные Штаты, Китай и другие страны могут сотрудничать, а также обсудить то, как мы можем справиться с нашими очень реальными разногласиями, однако сделать это надо в ответственной манере», — заявил Блинкен.

Ранее, в конце октября, глава МИД КНР Ван И заявил, что у Китая и США есть как разногласия, так и общие интересы, обеим странам нужен всеобъемлющий диалог.

8 ноября программный менеджер Российского совета по международным делам (РСМД) Константин Суховерхов заявил «Известиям», что встреча лидеров США и Китая в Сан-Франциско сама по себе будет являться важной для отношений двух стран. Однако не стоит ждать от встречи чего-то масштабного, например подписания совместных документов, отметил Суховерхов.

2 ноября китаист, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин также сообщил «Известиям», что встреча Байдена и Си Цзиньпина не принесет прорывных результатов. По его словам, лидеры двух стран планируют обсудить большой набор проблем, включая экономические отношения, конфликт на Украине и Ближнем Востоке, а также вопросы, связанные со стратегической стабильностью и поддержанием военных связей.