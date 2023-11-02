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Китаист усомнился в прорывных результатах встречи Байдена и Си Цзиньпина

Кашин: встреча глав США и Китая на саммите АТЭС не принесет прорывных результатов
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Фото: Global Look Press/XinHua/Li Xueren
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Встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина, которая состоится на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско в середине ноября, не принесет прорывных результатов. Такое мнение выразил «Известиям» 2 ноября китаист, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

По его словам, лидеры двух стран планируют обсудить большой набор проблем, включая экономические отношения, конфликт на Украине и Ближнем Востоке, а также вопросы, связанные со стратегической стабильностью и поддержанием военных связей.

«По поведению сторон видно, что китайцы считают, что эта встреча нужнее США, чем им самим, и выдвигают требования. Каких-то прорывных результатов она не принесет, но, возможно, немножко стабилизирует отношения в каких-то областях, но это будет предпринята попытка прояснить отношения в каких-то областях и внести ясность. Одной из важных тем будет Тайвань в дискуссиях, это ключевой такой момент», — предположил Кашин.

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Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) пройдет в Сан-Франциско (штат Калифорния) с 15 по 18 ноября.

Ранее, 31 октября, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила, что встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина состоится на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско. На следующий день заместитель пресс-секретаря Белого дома Эмили Саймонс заявила, что достигнута принципиальная договоренность о проведении встречи лидеров двух стран.

До этого, 26 октября, было обнародовано заявление руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера по итогам переговоров американской и китайской сторон в Госдепе США. Указывалось, что госсекретарь Энтони Блинкен и находящийся с официальным визитом в Соединенных Штатах глава МИД Китая Ван И обсудили вопросы, по которым у Вашингтона и Пекина имеются разногласия, а также области для двустороннего сотрудничества.

Также в тот день глава Ван И отметил необходимость всеобъемлющего диалога для Пекина и Вашингтона. Он добавил, что у Китая и США есть как разногласия, так и общие интересы.

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