Американист дал прогноз на предполагаемую встречу Байдена и Си Цзиньпина

Предполагаемая встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина 15 ноября в Сан-Франциско сама по себе будет являться важной для отношений двух стран. Об этом 8 ноября «Известиям» заявил программный менеджер Российского совета по международным делам (РСМД) Константин Суховерхов.

Как ранее писало агентство Kyodo со ссылкой на информированный источник, Вашингтон и Пекин проводят финальные приготовления к встрече, которая пройдет на полях саммита лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

«Если встреча состоится, то, безусловно, это будет позитивным моментом для двусторонних отношений. Но на данный момент сложно сказать, что конкретно лидеры собираются обсуждать и не будет ли эта встреча из разряда встреч, когда поля саммита просто позволяют устроить подобную встречу? Мне представляется, что встреча будет заключаться в том, чтобы стороны «сверили часы» и обозначили точки соприкосновения в негативном плане — то, что раздражает и одну, и другую сторону. Возможно, стороны заявят, что нужно вместе бороться с глобальными вызовами, такими как изменение климата, прекращение огня на Ближнем Востоке, в рамках других конфликтов, и так далее», — считает эксперт.

При этом Суховерхов отметил, что не стоит ждать от встречи чего-то масштабного, например, подписания совместных документов.

«Сам факт того, что лидеры этих стран встречаются, показывает, что отношения находятся на достаточно неплохом уровне, насколько они могут быть на данный момент между Китаем и США», — сказал он.

Собеседник «Известий» также заявил, что, по его мнению, встреча Байдена и Си Цзиньпина более важна для Вашингтона, нежели для Пекина.

«Считаю, что встреча будет необходима, чтобы показать, что лидеры КНР и США встречаются и общаются. И, скорее всего, это даже более выгодная сейчас история для Соединенных Штатов, чем для Китая, потому что США могут показать, что они продолжают сотрудничать с Китайской Народной Республикой, несмотря на нынешнее похолодание в отношениях между Пекином и Вашингтоном», — заключил американист.

2 ноября китаист, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин также сообщил «Известиям», что встреча Байдена и Си Цзиньпина не принесет прорывных результатов. По его словам, лидеры двух стран планируют обсудить большой набор проблем, включая экономические отношения, конфликт на Украине и Ближнем Востоке, а также вопросы, связанные со стратегической стабильностью и поддержанием военных связей.

В конце октября глава МИД КНР Ван И заявил, что у Китая и США есть как разногласия, так и общие интересы, обеим странам нужен всеобъемлющий диалог.