Перетягивание Вануату: как США борются против влияния КНР в Тихом океане

Американский президент Джо Байден пообещал новый пакет многомиллионной помощи тихоокеанским островам и объявил о дипломатическом признании США двух новых островных государств — Островов Кука и Ниуэ. Заявления прозвучали по итогам второго саммита США – тихоокеанские страны, который проходил в Белом доме 25–26 сентября . Разумеется, финансовая щедрость и благосклонное внимание Вашингтона к небольшим островным государствам не обошлись без геополитической подоплеки — желания ослабить в регионе растущее влияние Китая . О том, кто сильнее остальных сопротивляется этому и что ждет регион в дальнейшем, — в материале «Известий».

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Поворотным моментом в отношениях США и тихоокеанских стран стал первый в истории саммит Америки и 18 государств региона, который состоялся около года назад в Вашингтоне . Он прошел с большой помпой и под фанфары грандиозных обещаний. Тогда Белый дом обнародовал свою первую тихоокеанскую стратегию — план оказания помощи малочисленным островным странам в таких вопросах, как изменение климата, морская безопасность и защита региона от чрезмерного вылова рыбы. Тогда же Штаты посулили своим новоиспеченным партнерам сразу $810 млн в виде помощи в течение следующего десятилетия .

На этот раз — во время второго саммита США – тихоокеанские страны, прошедшего в Белом доме 25–26 сентября, — Джо Байден расщедрился еще больше. «Сегодня я рад объявить о нашей работе с конгрессом над тем, чтобы инвестировать $40 млрд в нашу инициативу по развитию инфраструктуры тихоокеанских островов», — заявил он.

Президент США Джо Байден (в центре) и лидеры региона тихоокеанских островов позируют для фотографии на фоне Белого дома Фото: Getty Images/Chip Somodevilla/Staff

Но не успели потенциальные реципиенты этой помощи обрадоваться, как представитель американской администрации сообщил: глава Белого дома оговорился, имея в виду $40 млн . А в письменном заявлении после встречи сумму планируемой американской помощи тихоокеанским партнерам на смягчение последствий изменения климата, стимулирование экономического роста, борьбу с незаконным рыболовством и улучшение здравоохранения «подтянули» до $200 млн .

Впрочем, пока конгресс США не одобрил большую часть даже тех сумм, что островным государствам торжественно обещали еще на прошлогоднем саммите .

Но это не остановило поток дальнейших обещаний. «Мы отправим первое судно береговой охраны США, предназначенное исключительно для сотрудничества и обучения островных государств Тихого океана», — продолжил американский президент. И добавил, что Штаты отдельно инвестируют $11 млн в технологии информирования о морской сфере в регионе, что позволит осуществлять полноценный мониторинг ситуации у их морских границ, в том числе отслеживать нелегальное судоходство и сближения кораблей.

Уже свершившимся, а не просто обещанным в будущем знаком особого внимания к региону стало дипломатическое признание Штатами двух тихоокеанских островных государств — Островов Кука и Ниуэ , которые до сих пор значились во всех географических справочниках в качестве «самоуправляемых государственных образований в свободной ассоциации с Новой Зеландией».

Острова Кука Фото: Getty Images/Holger Leue

По словам Джо Байдена, этот шаг позволит углубить сотрудничество Вашингтона с этими странами не только в борьбе с климатическим кризисом, защите морских границ и морских ресурсов, но и в «продвижении свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона и за его пределами» . Последняя формулировка, звучащая практически во всех совместных заявлениях Штатов с союзниками по всему миру, стала явной шпилькой в адрес Китая , проводящего, к неудовольствию Вашингтона, весьма активную экономическую экспансию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Впрочем, антикитайский подтекст давно был очевиден в целом в политике Штатов на тихоокеанском направлении и в особенности в привечании островных государств. И в Вашингтоне это и не больно-то скрывали . «Нет никаких сомнений в том, что КНР сыграла во всем этом какую-то роль… Ее напористость и влияние, в том числе в этом регионе, стали фактором, который требует от нас сохранения нашей стратегической направленности», — признался агентству AFP высокопоставленный чиновник Белого дома на этой неделе.

Непокладистые партнеры

Один из самых громких звоночков о том, что Запад уступает Китаю во влиянии на некоторые государства Тихого океана, последовал весной прошлого года, когда Соломоновы Острова и КНР подписали соглашение по безопасности . Это тут же вызвало хор опасений о скором появлении в регионе китайской военной базы и заставило США и союзную Австралию засуетиться и попытаться переиграть привлекательность КНР у островитян.

Так, собственно, и появилась идея отдельного саммита Штатов с лидерами 18 стран Тихого океана. Кроме того, с тех пор Вашингтон открыл два новых посольства на Соломоновых Островах и Тонге и запланировал открыть в будущем году еще одну дипмиссию в Вануату и учредить региональную миссию USAID на Фиджи . В копилке успехов США на этом направлении оказалось и возобновление соглашений с Палау и Микронезией об эксклюзивном военном доступе к стратегическим частям Тихого океана (правда, договориться о том же с Маршалловыми Островами пока не удалось — те затребовали больше денег для преодоления наследия массированных ядерных испытаний США в 1940–1950-х годах).

Президент США Джо Байден беседует с Марком Брауном, премьер-министром Островов Кука и председателем Форума тихоокеанских островов Фото: Global Look Press/Chris Kleponis - CNP

Однако путь к завоеванию сердец тихоокеанцев оказался извилист и не лишен ряда разочарований. Главным образом их американцам доставили всё те же Соломоновы Острова . Отказавшийся подписать соглашение о партнерстве между США и Тихоокеанским регионом в том году премьер страны Манассе Согаваре на этот раз просто не стал участвовать в нынешнем саммите, хотя и прилетал в США на Генассамблею ООН.

К слову, в своей речи на ГА ООН Согаваре, побывавший с визитом в Китае в июле, назвал Пекин своим ведущим инфраструктурным партнером , отметив, что сотрудничество с ним «менее ограничительное, более гибкое и соответствующее нашим национальным потребностям» .

При этом премьер Согаваре стал не единственным лидером Тихоокеанского региона, кто манкировал приглашением на саммит в Белом доме. Помимо него, от участия в мероприятии отказался и недавно избранный премьер-министр Вануату Сато Килман . Правда, у него нашлась на то уважительная причина — 25 сентября на его родине прошло очередное голосование по вотуму недоверия его предшественнику, принимать участие в котором были обязаны все члены правительства. Любопытная деталь: в числе «прегрешений», которые припомнили экс-главе правительства Вануату Ишмаэлю Калсакау, вынося вотум недоверия, значилось подписание пакта о безопасности с союзником США Австралией, тогда как подписанное в августе полицейское соглашение с Китаем, крупнейшим внешним кредитором Порт-Вилы, ни у кого нареканий не вызвало.

Впрочем, и без лидеров этих двух стран высокие представители 18 островных государств и США смогли договориться, что отношения сторон стоит поступательно развивать и дальше, решив провести еще один саммит в 2025 году и устраивать политические мероприятия каждые два года после этого.

Премьер-министр Соломоновых Островов Манассе Согаваре выступает во время общих дебатов 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Фото: Getty Images/China News Service/Contributor

По словам замдиректора ИМЭМО РАН Александра Ломанова, возглавляющего Центр азиатско-тихоокеанских исследований, для США в качестве инструмента сдерживания Китая гораздо ценнее всегда были традиционные союзники в лице Японии и Южной Кореи. Однако и перетягивание на свою сторону тихоокеанских островов, по его логике, считалось далеко не лишним , поскольку это может ограничить политико-дипломатическое и экономическое пространство вокруг Китая.

— Всё идет к тому, что Тихоокеанская Азия становится биполярной. Все страны расходятся на две противостоящие друг другу группировки — на тех, кто связан с США, и на тех, кто более ориентируется на Китай , — отметил эксперт.

При этом в недалеком прошлом большинство стран региона все-таки стремились избегать принимать чью-либо сторону в соперничестве между двумя державами, пытаясь максимизировать выгоды от отношений как с США, так и с Китаем. Однако, по словам Александра Ломанова, в будущем у тихоокеанских островов вряд ли получится проводить такую «многовекторную» политику, поскольку их потенциал сильно уступает крупным региональным игрокам.