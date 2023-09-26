Перетягивание Вануату: как США борются против влияния КНР в Тихом океане
Американский президент Джо Байден пообещал новый пакет многомиллионной помощи тихоокеанским островам и объявил о дипломатическом признании США двух новых островных государств — Островов Кука и Ниуэ. Заявления прозвучали по итогам второго саммита США – тихоокеанские страны, который проходил в Белом доме 25–26 сентября. Разумеется, финансовая щедрость и благосклонное внимание Вашингтона к небольшим островным государствам не обошлись без геополитической подоплеки — желания ослабить в регионе растущее влияние Китая. О том, кто сильнее остальных сопротивляется этому и что ждет регион в дальнейшем, — в материале «Известий».
От нашего стола вашему
Поворотным моментом в отношениях США и тихоокеанских стран стал первый в истории саммит Америки и 18 государств региона, который состоялся около года назад в Вашингтоне. Он прошел с большой помпой и под фанфары грандиозных обещаний. Тогда Белый дом обнародовал свою первую тихоокеанскую стратегию — план оказания помощи малочисленным островным странам в таких вопросах, как изменение климата, морская безопасность и защита региона от чрезмерного вылова рыбы. Тогда же Штаты посулили своим новоиспеченным партнерам сразу $810 млн в виде помощи в течение следующего десятилетия.
На этот раз — во время второго саммита США – тихоокеанские страны, прошедшего в Белом доме 25–26 сентября, — Джо Байден расщедрился еще больше. «Сегодня я рад объявить о нашей работе с конгрессом над тем, чтобы инвестировать $40 млрд в нашу инициативу по развитию инфраструктуры тихоокеанских островов», — заявил он.
Президент США Джо Байден (в центре) и лидеры региона тихоокеанских островов позируют для фотографии на фоне Белого дома
Но не успели потенциальные реципиенты этой помощи обрадоваться, как представитель американской администрации сообщил: глава Белого дома оговорился, имея в виду $40 млн. А в письменном заявлении после встречи сумму планируемой американской помощи тихоокеанским партнерам на смягчение последствий изменения климата, стимулирование экономического роста, борьбу с незаконным рыболовством и улучшение здравоохранения «подтянули» до $200 млн.
Впрочем, пока конгресс США не одобрил большую часть даже тех сумм, что островным государствам торжественно обещали еще на прошлогоднем саммите.
Но это не остановило поток дальнейших обещаний. «Мы отправим первое судно береговой охраны США, предназначенное исключительно для сотрудничества и обучения островных государств Тихого океана», — продолжил американский президент. И добавил, что Штаты отдельно инвестируют $11 млн в технологии информирования о морской сфере в регионе, что позволит осуществлять полноценный мониторинг ситуации у их морских границ, в том числе отслеживать нелегальное судоходство и сближения кораблей.
Уже свершившимся, а не просто обещанным в будущем знаком особого внимания к региону стало дипломатическое признание Штатами двух тихоокеанских островных государств — Островов Кука и Ниуэ, которые до сих пор значились во всех географических справочниках в качестве «самоуправляемых государственных образований в свободной ассоциации с Новой Зеландией».
Острова Кука
По словам Джо Байдена, этот шаг позволит углубить сотрудничество Вашингтона с этими странами не только в борьбе с климатическим кризисом, защите морских границ и морских ресурсов, но и в «продвижении свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона и за его пределами». Последняя формулировка, звучащая практически во всех совместных заявлениях Штатов с союзниками по всему миру, стала явной шпилькой в адрес Китая, проводящего, к неудовольствию Вашингтона, весьма активную экономическую экспансию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Впрочем, антикитайский подтекст давно был очевиден в целом в политике Штатов на тихоокеанском направлении и в особенности в привечании островных государств. И в Вашингтоне это и не больно-то скрывали. «Нет никаких сомнений в том, что КНР сыграла во всем этом какую-то роль… Ее напористость и влияние, в том числе в этом регионе, стали фактором, который требует от нас сохранения нашей стратегической направленности», — признался агентству AFP высокопоставленный чиновник Белого дома на этой неделе.
Непокладистые партнеры
Один из самых громких звоночков о том, что Запад уступает Китаю во влиянии на некоторые государства Тихого океана, последовал весной прошлого года, когда Соломоновы Острова и КНР подписали соглашение по безопасности. Это тут же вызвало хор опасений о скором появлении в регионе китайской военной базы и заставило США и союзную Австралию засуетиться и попытаться переиграть привлекательность КНР у островитян.
Так, собственно, и появилась идея отдельного саммита Штатов с лидерами 18 стран Тихого океана. Кроме того, с тех пор Вашингтон открыл два новых посольства на Соломоновых Островах и Тонге и запланировал открыть в будущем году еще одну дипмиссию в Вануату и учредить региональную миссию USAID на Фиджи. В копилке успехов США на этом направлении оказалось и возобновление соглашений с Палау и Микронезией об эксклюзивном военном доступе к стратегическим частям Тихого океана (правда, договориться о том же с Маршалловыми Островами пока не удалось — те затребовали больше денег для преодоления наследия массированных ядерных испытаний США в 1940–1950-х годах).
Президент США Джо Байден беседует с Марком Брауном, премьер-министром Островов Кука и председателем Форума тихоокеанских островов
Однако путь к завоеванию сердец тихоокеанцев оказался извилист и не лишен ряда разочарований. Главным образом их американцам доставили всё те же Соломоновы Острова. Отказавшийся подписать соглашение о партнерстве между США и Тихоокеанским регионом в том году премьер страны Манассе Согаваре на этот раз просто не стал участвовать в нынешнем саммите, хотя и прилетал в США на Генассамблею ООН.
К слову, в своей речи на ГА ООН Согаваре, побывавший с визитом в Китае в июле, назвал Пекин своим ведущим инфраструктурным партнером, отметив, что сотрудничество с ним «менее ограничительное, более гибкое и соответствующее нашим национальным потребностям».
При этом премьер Согаваре стал не единственным лидером Тихоокеанского региона, кто манкировал приглашением на саммит в Белом доме. Помимо него, от участия в мероприятии отказался и недавно избранный премьер-министр Вануату Сато Килман. Правда, у него нашлась на то уважительная причина — 25 сентября на его родине прошло очередное голосование по вотуму недоверия его предшественнику, принимать участие в котором были обязаны все члены правительства. Любопытная деталь: в числе «прегрешений», которые припомнили экс-главе правительства Вануату Ишмаэлю Калсакау, вынося вотум недоверия, значилось подписание пакта о безопасности с союзником США Австралией, тогда как подписанное в августе полицейское соглашение с Китаем, крупнейшим внешним кредитором Порт-Вилы, ни у кого нареканий не вызвало.
Впрочем, и без лидеров этих двух стран высокие представители 18 островных государств и США смогли договориться, что отношения сторон стоит поступательно развивать и дальше, решив провести еще один саммит в 2025 году и устраивать политические мероприятия каждые два года после этого.
Премьер-министр Соломоновых Островов Манассе Согаваре выступает во время общих дебатов 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
По словам замдиректора ИМЭМО РАН Александра Ломанова, возглавляющего Центр азиатско-тихоокеанских исследований, для США в качестве инструмента сдерживания Китая гораздо ценнее всегда были традиционные союзники в лице Японии и Южной Кореи. Однако и перетягивание на свою сторону тихоокеанских островов, по его логике, считалось далеко не лишним, поскольку это может ограничить политико-дипломатическое и экономическое пространство вокруг Китая.
— Всё идет к тому, что Тихоокеанская Азия становится биполярной. Все страны расходятся на две противостоящие друг другу группировки — на тех, кто связан с США, и на тех, кто более ориентируется на Китай, — отметил эксперт.
При этом в недалеком прошлом большинство стран региона все-таки стремились избегать принимать чью-либо сторону в соперничестве между двумя державами, пытаясь максимизировать выгоды от отношений как с США, так и с Китаем. Однако, по словам Александра Ломанова, в будущем у тихоокеанских островов вряд ли получится проводить такую «многовекторную» политику, поскольку их потенциал сильно уступает крупным региональным игрокам.