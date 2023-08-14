«В AUKUS изначально закладывалась функция противостояния»

AUKUS может со временем превратиться в полноценный военно-политический блок, заявил постпред России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов. При этом не исключено и расширение объединения за счет Южной Кореи и Японии: предварительные договоренности на этот счет могут быть достигнуты уже 18 августа, заметил он. О рисках, которые создает структура для региональной и глобальной безопасности, — в эксклюзивном интервью дипломата «Известиям».

«Вашингтон стремится использовать удобное геостратегическое положение союзников»

— В 2021 году США, Великобритания и Австралия решили создать новый альянс. Но если НАТО за счет стран-членов действует преимущественно в Европе и Атлантике, то AUKUS действует в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Что думает Москва об этом образовании?

— Тема так называемого технологического партнерства между Австралией, Великобританией и США весьма обширна. С момента создания этого «триумвирата» по военно-техническому сотрудничеству в сентябре 2021 года в информационном пространстве появилось много экспертных публикаций, в которых с разной степенью глубины анализируются различные аспекты новоиспеченного сотрудничества.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Риши Сунак на встрече партнерства Австралии, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов (AUKUS) выступают на военно-морской базе Пойнт Лома в Сан-Диего, Калифорния, США, 13 марта 2023 года Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Contributor

Остановлюсь на тех, которые напрямую затрагивают региональную и международную безопасность и на которые мы указываем в ходе дискуссий на Конференции по разоружению в Женеве. После объявления о создании «партнерства» основное внимание международного сообщества было приковано главным образом к возможным рискам ядерного распространения (передача безъядерному государству чувствительных ядерных технологий и высокообогащенного урана), связанных с принятием Австралией на вооружение американских и британских атомных подводных лодок. По инициативе Китая, которую мы поддержали, эта проблема стала предметом всестороннего рассмотрения МАГАТЭ.

Наряду с этим именно Россия одной из первых обратила внимание на негативные последствия создания подобного «партнерства» для региональной и международной безопасности. При этом в отличие от многих государств, интересы которых оно затрагивает и которые поначалу занимали весьма сдержанную позицию в отношении AUKUS, мы рассматривали начатое трехстороннее военно-техническое взаимодействие в контексте процессов, происходящих в АТР и в глобальном масштабе.

— Возможно ли расширение блока в будущем? К примеру, за счет Японии и Южной Кореи, которые сейчас укрепляют отношения и между собой, и с Вашингтоном.

— Говорить об AUKUS невозможно, не упомянув о параноидальном стремлении США сохранить глобальное доминирование посредством достижения определяющего военного превосходства в отношении геополитических соперников, первые две строчки среди которых занимают Россия и Китай. Очевидно, что в современных условиях формирования многополярного мира США уже не под силу без поддержки других государств, представляющих «коллективный Запад», решать эту задачу, которая подразумевает в том числе постоянное военное присутствие в различных регионах.

Подводная лодка на военно-морской базе Пойнт Лома в Сан-Диего, Калифорния Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Contributor

Для решения своих внешнеполитических установок Вашингтон стремится использовать удобное геостратегическое положение союзников, их военный и научный потенциал. Это подтверждается тем, что AUKUS предусматривает не только передачу атомных подлодок и создание требуемой инфраструктуры для их постоянной дислокации в Австралии, но и широкий диапазон сотрудничества по разработке новейших систем вооружений, а также оснащение ВС Австралии американскими вооружениями с внедрением соответствующих стандартов ведения боевых действий.



По сути, речь идет о модернизации военного потенциала Австралии, результатом которой станет его существенное повышение. В этом же контексте стоит упомянуть и создание на территории Австралии инфраструктуры для размещения на постоянной основе тяжелых бомбардировщиков США, способных нести ядерное оружие (военно-воздушная база Тилден).

Аналогичные процессы происходят и в рамках сотрудничества США с Японией и Южной Кореей. В этом плане показательными являются договоренности, достигнутые в ходе американо-южнокорейского саммита в апреле.

Активизация военного-технического и научно-технологического сотрудничества Вашингтона с Сеулом и Токио облегчает сопряжение с проектами, осуществляемыми в рамках AUKUS, а следовательно, делает присоединение Южной Кореи и Японии к «партнерству» вполне реальным. Возможно, какие-то понимания и предварительные договоренности на этот счет будут достигнуты уже на предстоящей 18 августа трехсторонней встрече лидеров США, Республики Корея и Японии.

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— Почему присоединиться к альянсу не хочет Новая Зеландия?

— С Новой Зеландией иная ситуация. Несмотря на вовлечение в реализацию отдельных проектов в рамках AUKUS и заинтересованность в тесном научно-технологическом сотрудничестве с участниками «партнерства», Веллингтон не намерен присоединяться к англосаксонскому «триумвирату», о чем неоднократно заявлялось на высшем уровне. Основная причина этого кроется в приверженности Веллингтона многолетней антиядерной политике и статусе Новой Зеландии как одного из лидеров антиядерного мейнстрима. Присоединение к AUKUS может повлечь для новозеландцев серьезные репутационные потери.

«Блоковое мышление — антипод развития устойчивых, равноправных, конструктивных, взаимовыгодных отношений»

— Для чего вообще Штатам и Великобритании понадобилось создавать еще один альянс, когда существует НАТО?

— Без сомнения, создание AUKUS — одно из проявлений блокового мышления, от которого Вашингтон и его ближайшие союзники так и не сумели отказаться, несмотря на произошедшие со времени распада СССР кардинальные изменения в международных отношениях, в особенности те, что потребовали выработки новых подходов к поддержанию стратегической стабильности и выстраиванию новой архитектуры международной безопасности.

Блоковое мышление — антипод развития устойчивых, равноправных, конструктивных, взаимовыгодных отношений, основанных на учете интересов друг друга и направленных на обеспечение равной и неделимой безопасности для всех. Его сохранение в качестве основного интеллектуального инструмента для формирования внешней политики свидетельствует лишь о том, что «коллективный Запад» не готов, не способен или не намерен выстраивать подобного рода отношения с такими ведущими глобальными игроками, как Россия и Китай.

Китайский ракетный эсминец «Хэфэй» участвует в параде кораблей в честь Дня ВМФ России в Санкт-Петербурге Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Contributor

Конечно, проводить прямую аналогию между AUKUS и, например, НАТО нельзя. Однако очевидно, что у данного «партнерства» помимо технологического есть и ярко выраженное военно-стратегическое измерение, которое сами участники не особенно скрывают. Наличие весомой военно-стратегической составляющей дает основание предполагать высокую вероятность трансформации данного межгосударственного объединения в полноценный военно-политический блок. Развитие событий по такому сценарию нельзя исключать. Оно станет еще более реалистичным, если «партнерство» расширится за счет Южной Кореи и Японии, а его технологическая функция по мере завершения «лодочного» проекта будет отходить на второй план и уступать место военно-стратегической.

Кроме того, идеологическую основу «триумвирата» составляет общий интерес его участников в осуществлении политики сдерживания, прежде всего в отношении Китая. Это роднит его с Североатлантическим альянсом, который изначально задумывался США как объединение, направленное против стратегических соперников — сначала СССР, затем Организации Варшавского договора, а теперь Союзного государства России и Белоруссии. Таким образом, как и в случае с НАТО, в AUKUS изначально закладывалась функция противостояния, что не могло не отразиться на ситуации в АТР.

— Как появление и дальнейшая деятельность AUKUS могут отразиться на ядерной обстановке в АТР?

— Образование AUKUS само по себе создало новые риски и проблемы, которые уже негативно сказались на атмосфере в регионе. За последние полтора года о них много говорилось на различных форумах. В этом плане примечательны дискуссии, состоявшиеся на 10-й Конференции по рассмотрению действия ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия. — «Известия»). Там упоминались риски гонки вооружений в регионе, снижение уровня доверия между государствами, распространение ядерного оружия, ослабление региональной безопасности и подрыв режима, созданного Договором Раротонга о зоне свободной от ядерного оружия (в южной части Тихого океана. — «Известия»). Считаем эти замечания не только справедливыми, но и требующими повышенного внимания со стороны международного сообщества.

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Все перечисленное заставляет нас наряду со странами региона самым серьезным образом относиться к реализации заявленных в рамках AUKUS планов и отслеживать усилия его участников по достижению продекларированных целей. Мы не можем игнорировать военно-стратегическую составляющую трехстороннего взаимодействия, которая ведет к существенному наращиванию военного потенциала Австралии, США и Великобритании в АТР, а вместе с ним к серьезному изменению расклада сил, угрожающему ростом региональной и глобальной напряженности.