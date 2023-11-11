Разделяй и барствуй: США пытаются использовать Индию против РФ и КНР

США пытаются с помощью Индии укрепить антикитайский блок на фоне очередного обострения отношений Нью-Дели и Пекина . Кроме того, налаживая связи с индийской стороной, Штаты хотят вбить клин в развитие БРИКС , считают эксперты. 10 ноября состоялась встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и главы Пентагона Ллойда Остина с их индийскими коллегами. Чем завершились переговоры и какую цель преследует Вашингтон в отношении РФ — в материале «Известий» .

Что обсудили в Нью-Дели главы МИДов и минобороны

10 ноября Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин провели в Нью-Дели переговоры в формате 2+2 . Со стороны Индии в министерском диалоге участвовали главы МИДа и Минобороны Субраманьям Джайшанкар и Раджнатх Сингх.

Встреча стала частью двустороннего диалога, начатого в 2018 году с целью активизировать сотрудничество стран и координацию в Индо-Тихоокеанском регионе. В этот раз политики сосредоточились на опасениях по поводу Китая. Особое внимание стороны уделили оборонной сфере, включая совместные разработки . Ранее США уже договорились о локализации своего производства двигателей для индийских реактивных истребителей, а Индия рассматривает закупку ударных дронов. По итогам встречи глава индийского МИДа лишь заявил, что они обсудили «продвижение стратегического партнерства, включая развитие оборонных связей».

Госсекретарь США Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин, министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар и министр обороны Раджнатх Сингх со своими делегациями участвуют в так называемом «Диалоге 2+2» в Нью-Дели Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

В Нью-Дели затронули и тему России в контексте ситуации на Украине. В целом переговоры в какой-то степени рассматриваются американцами как попытка «отвадить» от Москвы Нью-Дели, которые до сих пор не присоединились к санкциям против РФ , уверены аналитики Foreign Policy и The Business Standard. В частности, Вашингтон надеется, что более тесные отношения в сфере обороны отдалят Индию от России как основного экспортера вооружений. Хотя, по мнению руководителя Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Алексея Куприянова, проблема не в том, что США хотят как-то вывести Россию из игры. Проблема в том, что Россия пока не может конкурировать с Соединенными Штатами по тем направлениям, по которым они сотрудничают с Индией . Это касается, в частности, ударных беспилотников и возможностей локализации производства.

После обсуждений в формате 2+2 Блинкен встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди . Они подтвердили общее видение партнерства в Индо-Тихоокеанском регионе. Политики подчеркнули важность совместной работы над решением конфликта на Ближнем Востоке, а также украинского вопроса.

Премьер-министр Нарендра Моди во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром обороны США Ллойдом Остином в Нью-Дели Фото: REUTERS

Импульс к сближению США и Индии в различных сферах может придать начало 2024 года. Сообщается, что главу Белого дома Джо Байдена пригласили в качестве главного гостя на парад в честь Дня Республики 26 января , однако официально в Белом доме эту информацию еще не подтверждали. В таком случае Байден станет вторым президентом США после Барака Обамы, присутствовавшим на праздновании в этом статусе. Кроме того, в Индии на эти же даты могут запланировать саммит QUAD. В четырехстороннем диалоге по безопасности также участвуют США, Япония и Австралия.

О чем спорят Индия и Китай

Встреча министров в Нью-Дели состоялась «на фоне успехов в оборонных инновациях США и Индии» , подчеркнул в официальном заявлении Пентагон. Примечательно, что эти успехи южноазиатской ядерной державы демонстрируются буквально перед носом у Китая — ее принципиального соперника в регионе.

Запуск ракеты нового индийского тактического ракетного комплекса «Пралай» Фото: соцсети

В начале ноября Индия проверила боевую готовность своих ВВС в северо-восточных штатах страны вдоль границы с КНР . Учения Poorvi Akash («Восточное небо») проходили с 30 октября по 4 ноября при участии сухопутных сил с привлечением в том числе российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Военные отработали как оборонительные действия, так и наступательные. Сразу же после учений в индийском минобороны сообщили об успешных испытаниях нового тактического ракетного комплекса «Пралай», который по своим боевым характеристикам близок к российскому «Искандеру». Индия планируют разместить более сотни таких ракет вблизи границы с КНР, где малейшее напряжение не раз приводило к вооруженным противостояниям из-за спорных территорий .

Грузовики индийской армии движутся по шоссе, ведущему в Ладакх во время столкновений пограничников в 2020 году из-за спорной территории Фото: TASS/Zuma

В качестве примера можно отметить столкновение пограничников в 2020 году из-за спорной территории Ладакх в Гималаях. Тогда погибли 20 индийских военных. После этого случая Пекин и Нью-Дели стали наращивать военный контингент на границах. Ситуацию осложняет то, что обе страны обладают ядерным оружием. При этом стороны регулярно ведут переговоры для улаживания конфликта, но пока не очень успешно.

Китай по-прежнему считает индийский штат Аруначал-Прадеш частью входящих в его состав территорий южного Тибета. В общей сложности КНР претендует на 90 тыс. кв. км в Аруначал-Прадеше, что превышает, например, площадь Ленинградской области. Индия же более полувека оспаривает контроль КНР над Аксайчином, который находится на стыке не только Китая и Индии, но еще и Пакистана.

Скрытые мотивы

Поездка госсекретаря США Энтони Блинкена в Индию стала последней остановкой в ​его азиатском турне . Ранее глава Госдепа поучаствовал в саммите министров иностранных дел G7 в Токио, заодно пообщавшись с высшим японским руководством, а затем прибыл в Сеул с двухдневным визитом впервые при администрации Юн Сок Еля. Опрошенные «Известиями» эксперты сходятся во мнении, что основная цель этой азиатской командировки — сколачивание антикитайского блока.

— Идет планомерное укрепление сотрудничества между США и Индией. И естественно Соединенные Штаты делают это прежде всего в пику Китаю . Не секрет, что между Индией и Китаем есть масса противоречий, в том числе и территориальных, и Штаты эти противоречия будут эксплуатировать на полную катушку, в том числе искусственно их подогревать . У Америки работает простой и не раз зарекомендовавший себя принцип «разделяй и властвуй», — поделился мнением в беседе с «Известиями» востоковед Андрей Онтиков.

Госсекретарь США Энтони Блинкен занимает место рядом с министром иностранных дел Японии Йоко Камикавой и министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок во время саммита министров иностранных дел G7 в Токио. 8 ноября 2023 года Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Привлекать Индию в контексте противостояния с Китаем США планируют и с экономической стороны . Во-первых, американцы постепенно переносят свои промышленные предприятия из Китая в Индию под предлогом более дешевой рабочей силы. Кроме того, после саммита G20 в Нью-Дели Байден объявил о создании экономического коридора Индия – Ближний Восток – Европа для поставки энергоресурсов и продукции. Он стал одной из ключевых инициатив Вашингтона для противостояния Пекину и создания альтернативы проекту «Один пояс, один путь», отмечали в Axios. Сейчас на фоне обострения палестино-израильского конфликта возникли препятствия на пути к созданию этого коридора, однако, по мнению Андрея Онтикова, речь идет максимум о сдвиге сроков, а не об отказе от проекта.

В то время как Вашингтон использует территориальные споры Индии и Китая в свою пользу, Нью-Дели видит выгоду и для себя в том числе.

— Каждая сторона преследует свои собственные интересы. Штаты опасаются усиления влияния Китая в регионе и ищут союзников, которые были бы также заинтересованы в его сдерживании. А индийцам нужен сильный партнер для противостояния Китаю . В свое время таким был Советский Союз, а сейчас это Соединенные Штаты, — рассказал «Известиям» Алексей Куприянов.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Южной Кореи Пак Джин проводят совместную пресс-конференцию после встречи в МИД в Сеуле. 9 ноября 2023 года Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Хотя диалог США и Индии в таком формате проходит уже пять лет, в данном случае у США могут быть и скрытые мотивы, особенно на фоне ожидающегося расширения БРИКС.

— Я думаю, что американцы с большим удовольствием этот формат подорвали бы. И понятно, что ключевые игроки здесь — это Китай, Индия и Россия. И, соответственно, речь идет об ослаблении позиций стран, входящих в БРИКС , — считает Андрей Онтиков.

В принципе американцам очень интересно по их стратегическим задачам вбить клин между Россией и Индией, а затем между Россией и Китаем, резюмировал эксперт.