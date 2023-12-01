Реклама
Прямой эфир
Мир
Израиль обвинил ХАМАС в невыполнении обязательств по заложникам
Мир
NYT сообщила о получении Израилем данных об атаке ХАМАС за год до нападения
Общество
Обильные снегопады обрушатся на Москву в воскресенье
Происшествия
На рынке «Садовод» в Москве произошел пожар
Общество
Гражданин РФ и Италии признал вину в подрыве ж/д под Рязанью по заданию Киева
Мир
Politico назвало Лиз Трасс «секретным оружием» Байдена в помощи Украине
Мир
Число погибших после ударов Израиля по сектору Газа возросло до 32
Наука и техника
Ракета-носитель «Союз» с кораблем «Прогресс МС-25» стартовала с Байконура
Мир
Орбан предложил ЕС вернуться к вопросу членства Украины через 5-10 лет
Спорт
Полицейские пострадали в драке футбольных фанатов перед матчем Лиги конференции
Мир
Зеленский объявил о создании линии обороны от Донбасса до Западной Украины
Общество
Генконсульства ФРГ закрылись в Екатеринбурге и Новосибирске
Политика
В Кремле заявили о продолжении РФ контактов по освобождению россиян из Газы
Мир
WSJ узнала о продлении Израилем и ХАМАС перемирия еще на один день
Армия
В России начался серийный выпуск боеприпасов для FPV-дронов
Сюжет:

Зеленский признал существование на Западе голосов в пользу переговоров с РФ

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/President Of Ukraine
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что на Западе слышны голоса в пользу переговоров с Россией. Соответствующее заявление он сделал в пятницу, 1 декабря, в интервью Associated Press.

«Некоторые голоса всегда слышны», — заявил Зеленский.

При этом украинский лидер сообщил, что пока он не чувствует давления Запада относительно начала переговоров с Россией, несмотря на неудачные результаты контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В рамках интервью Зеленский также заявил, что считает невозможным проведение президентских выборов на Украине, запланированных на март 2024 года. По словам украинского лидера, сам он был бы готов провести голосование, однако большинство украинцев считают проведение выборов «опасным и бессмысленным» из-за конфликта вокруг.

Также президент Украины заявил Associated Press, что с наступлением зимы конфликт с Россией перешел в новую фазу.

«Ожидать полного урегулирования украинского кризиса в ближайшее время не следует»
Политолог Денис Денисов о ситуации на Украине

Накануне, 30 ноября, экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак также заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не имеют в настоящее время шансов вернуть территории, утраченные в ходе конфликта с Россией. Скшипчак заметил, что, по мнению военных, прорвать линию обороны России на юге и в Донбассе невозможно, и в итоге Украине придется в конце концов сесть за стол переговоров.

До этого, 27 ноября, бывший посол США при НАТО, глава чикагского совета по глобальным делам Иво Даалдер отметил, что Запад должен отказаться от задачи восстановления границ Украины военным путем и сосредоточиться на предоставлении гарантий безопасности той части страны, которая пока еще находится под контролем Киева. При этом, по мнению Даалдера, оставив за Россией территории, которые она контролирует на данный момент, США и их союзникам следует «предложить Украине надежную гарантию безопасности».

До этого, 22 ноября, президент РФ Владимир Путин напомнил, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине. По его словам, любые боевые действия всегда являются трагедией и необходимо «думать о том, как прекратить эту трагедию».

При этом 20 ноября Зеленский выступил против проведения мирных переговоров с Россией, несмотря на тяжелое положение украинской армии. Он указал, что исключает дружбу с РФ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023