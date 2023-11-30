Вооруженные силы Украины (ВСУ) не имеют в настоящее время шансов вернуть территории, утраченные в ходе конфликта с Россией. Об этом заявил бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак в четверг, 30 ноября, в интервью радиостанции TOK FM.

«Вообще говоря, шансов на освобождение этих территорий на данный момент нет», — сказал он.

Скшипчак заметил, что, по мнению военных, прорвать линию обороны России на юге и в Донбассе невозможно.

«Украинцы пытаются разрушить российскую оборону в Запорожской области, пытаются форсировать Днепр, но, на мой взгляд, это не масштабное наступление и не представляет угрозы для российских войск. Украинцам следует перейти к стратегической оборонительной операции и сохранить то, что у них сейчас есть в руках», — заявил Скшипчак.

По его словам, Украине придется в конце концов сесть за стол переговоров.

«На мой взгляд, другого варианта нет, потому что у них скоро не останется военного потенциала. Мы можем дать им много танков, много оружия и боеприпасов, но у Украины с июня этого года кончаются солдаты. Мобилизационный потенциал Украины почти исчерпан», — заключил польский генерал.

Ранее, 27 ноября, бывший посол США при НАТО, глава Чикагского совета по глобальным делам Иво Даалдер отметил, что Запад должен отказаться от задачи восстановления границ Украины военным путем и сосредоточиться на предоставлении гарантий безопасности той части страны, которая пока еще находится под контролем Киева. При этом, по мнению Даалдера, оставив за Россией территории, которые она контролирует на данный момент, США и их союзникам следует «предложить Украине надежную гарантию безопасности».

24 ноября агентство Bloomberg сообщило, что число украинцев, которые готовы пожертвовать территориями ради мира с Россией, растет. Отмечалось, что за год ситуация на поле боя для Киева почти не изменилась и украинские власти разочарованы тем, что их союзники недооценили мощь российских линий обороны. Поддержка западных стран также не помогает Украине, указали авторы статьи.

До этого, 22 ноября, президент РФ Владимир Путин напомнил, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине. По его словам, любые боевые действия всегда являются трагедией и необходимо «думать о том, как прекратить эту трагедию».

При этом 20 ноября украинский лидер Владимир Зеленский выступил против проведения мирных переговоров с Россией, несмотря на тяжелое положение украинской армии. Он указал, что исключает дружбу с РФ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.