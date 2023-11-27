В США призвали Запад отказаться от цели восстановления границ Украины

Запад должен отказаться от задачи восстановления границ Украины военным путем и сосредоточиться на предоставлении гарантий безопасности той части страны, которая пока еще находится под контролем Киева. Такое мнение высказал бывший посол США при НАТО, глава Чикагского совета по глобальным делам Иво Даалдер в своей статье для газеты Politico в понедельник, 27 ноября.

«Реальность нынешнего тупика должна определять стратегию Запада в отношении конфликта. И вместо того чтобы рассчитывать на то, что Украина вернет себе большую часть или всю свою территорию военным путем, фокус должен сместиться на обеспечение будущего Украины на Западе», — написал Даалдер.

Он отметил, что за последние 11 месяцев, в течение которых и Россия, и Украина начали крупные наступательные операции, из рук в руки перешло немногим более 800 кв. км территории, что менее 0,2% территории Украины.

При этом, по мнению Даалдера, оставив за Россией территории, которые она контролирует на данный момент, США и их союзникам следует «предложить Украине надежную гарантию безопасности». Лидеры НАТО уже подтвердили, что «будущее Украины — в НАТО», пишет автор статьи.

Однако, напомнил экс-посол, дело не только в том, что они не только расходятся во мнениях относительно целесообразности и сроков предложения стране членства. Скорее всего, потребуются годы, чтобы продвинуть этот процесс вперед.

«Поэтому Вашингтону и ключевым европейским союзникам следует рассмотреть возможность предоставления Украине — или, по крайней мере, территории, которую она сейчас контролирует, — немедленной и обязательной двусторонней гарантии безопасности, чтобы преодолеть разрыв», — написал Даалдер.

Ранее, 24 ноября, агентство Bloomberg сообщило, что число украинцев, которые готовы пожертвовать территориями ради мира с Россией, растет. Отмечалось, что за год ситуация на поле боя для Киева почти не изменилась и украинские власти разочарованы тем, что их союзники недооценили мощь российских линий обороны. Поддержка западных стран также не помогает Украине, указали авторы статьи. Более того, как сообщили агентству европейские чиновники, союзники Киева готовятся к сценарию, при котором эта поддержка может уменьшиться.

До этого, 22 ноября, президент РФ Владимир Путин напомнил, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине. По его словам, любые боевые действия всегда являются трагедией и необходимо «думать о том, как прекратить эту трагедию».

При этом 20 ноября украинский лидер Владимир Зеленский выступил против проведения мирных переговоров с Россией, несмотря на тяжелое положение украинской армии. Он указал, что исключает дружбу с РФ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.