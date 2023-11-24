Число украинцев, которые готовы пожертвовать территориями ради мира с Россией, растет. Об этом 24 ноября пишет Bloomberg со ссылкой на результаты опросов.

«Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский. — Ред.), возможно, пока не думает о стратегии мирных переговоров. Однако опросы показывают, что небольшое, но растущее меньшинство украинцев приходит к мысли, что территориальные уступки России могут стать неизбежной ценой за мир», — сообщает агентство.

В публикации отмечается, что за год ситуация на поле боя для Киева почти не изменилась, и украинские власти разочарованы тем, что их союзники недооценили мощь российских линий обороны.

Поддержка западных стран также не помогает Украине, указывают авторы статьи. Более того, как утверждают европейские чиновники, союзники Киева готовятся к сценарию, при котором эта поддержка может уменьшиться.

Ранее, 18 октября, президент России Владимир Путин заявлял, что Украине необходимо отменить запрещающий переговоры декрет, если она хочет начать переговорный процесс. Он заметил, что если раньше Киев заявлял о необходимости нанесения стратегического поражения РФ на поле боя, то сейчас украинские политики начали указывать на важность проведения мирных переговоров.

Зеленский 20 ноября выступил против проведения мирных переговоров с Россией, несмотря на тяжелое положение украинской армии. Он указал, что исключает дружбу с РФ.

Позже, 22 ноября, Путин напомнил, что РФ никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине. По его словам, любые боевые действия всегда являются трагедией, и необходимо «думать о том, как прекратить эту трагедию».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.