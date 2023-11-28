«Сотрудничество РФ и КНР не подвержено влиянию третьих сторон»

Сотрудничество Китая с Россией никак не подвержено влиянию какой-либо третьей стороны, заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй . В частности, сейчас «как количественно, так и качественно» развивается торгово-экономическая кооперация двух стран. Он уверен, что чем больше меняется международная ситуация, тем сильнее Китай и Россия должны укреплять сотрудничество . При этом Пекин заинтересован в посредничестве при решении конфликта на Ближнем Востоке и в снятии напряженности в Южно-Китайском море . О подходе к диалогу с мировыми державами, обстановке в ЮКМ и диалоге со странами в Африке — в эксклюзивном интервью дипломата «Известиям».

«Сотрудничество Китая и России не направлено против какой-либо третьей стороны»

— 15 ноября председатель КНР Си Цзиньпин провел переговоры с президентом США Джо Байденом в Сан-Франциско на саммите АТЭС, где лидеры затронули ключевые вызовы в отношениях двух стран. Как вы оцениваете итоги переговоров?

— Главы двух государств обменялись откровенными мнениями по стратегическим, общим и конкретным вопросам, касающимся китайско-американских отношений, а также по основным мировым проблемам . Это привлекло пристальное внимание международного сообщества, которое отмечает ключевую роль встречи в развитии китайско-американских отношений.

На АТЭС КНР и США также провели первую встречу на уровне министров торговли. Китайская сторона подчеркивает, что политизация национальной безопасности негативно влияет на торговые процессы и инвестиционные обмены, а развитие здоровых и стабильных китайско-американских торгово-экономических отношений выгодно и КНР, и США, и всему миру . Факты доказывают, что разрыв связей не отвечает фундаментальным интересам обеих стран.

В качестве следующего шага Китай готов поддерживать принципы взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества с США и работать над реализацией консенсуса, достигнутого в новом раунде китайско-американского диалога . Это привнесет больше стабильности и определенности в практическое сотрудничество КНР и США, а также в мировую экономику. В целом ряд инициатив, выдвинутых председателем Си Цзиньпином в рамках АТЭС, самой влиятельной платформы экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, получил положительный отклик со стороны всех присутствовавших на саммите. Принятая лидерами стран — членов АТЭС декларация в итоге полностью отражает идеи и предложения Китая, такие как построение Азиатско-Тихоокеанского сообщества, создание Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной торговли, а также инклюзивное и устойчивое развитие в регионе.

Развитие отношений с крупнейшими державами — важная часть внешней политики Китая. Начиная со встречи глав государств КНР и России в Москве в марте этого года и заканчивая переговорами лидеров Китая и США в Сан-Франциско, Пекин последовательно содействует координации с этими державами и создает основы для стабильных отношений, полностью демонстрируя ответственность Китая как крупной державы на мировой арене.

КНР и Россия стали всеобъемлющими стратегическими партнерами, развивая отношения на основе взаимовыгодного сотрудничества и внося вклад в построение «сообщества единой судьбы человечества» (внешнеполитическая концепция Китая, предложенная Си Цзиньпином. — «Известия»). Сотрудничество двух стран не направлено против какой-либо третьей стороны, равно как и не подвержено влиянию этих самых третьих сторон. Чем больше меняется международная ситуация, тем сильнее Китай и Россия должны укреплять сотрудничество, а также способствовать реализации многополярности и демократизации международных отношений, чтобы привнести больше стабильности в мир, охваченный хаосом.

Фото: ТАСС/Егор Алеев

— Как вы оцениваете торгово-экономические связи между нашими странами?

— В настоящее время торгово-экономическое сотрудничество Китая и России развивается как количественно, так и качественно. За первые 10 месяцев 2023 года объем торговли между двумя странами достиг $196,5 млрд , что неотделимо от совместных усилий бизнес-сообществ обоих государств. В мае этого года обе стороны успешно провели китайско-российский бизнес-форум в Шанхае, в котором приняли активное участие в том числе и правительственные ведомства. Это первое масштабное офлайн-бизнес-мероприятие, организованное двумя странами после пандемии, и оно послужило хорошей платформой для обмена между бизнес-сообществами. В июле спустя четыре года вернулось Российско-китайское ЭКСПО. На выставке в Екатеринбурге присутствовало около 400 китайских компаний, а площадь стендов стала самой большой за всю историю проведения выставки.

Си Цзиньпин и Владимир Путин в этом году уже дважды встречались и достигли ряда важных консенсусов , в том числе в области экономики и торговли. Уверен, что бизнес-сообщества двух стран будут продолжать работать над реализацией этих договоренностей.

«Мы готовы развивать диалог со всеми сторонами по вопросам укрепления сотрудничества с Африкой»

— Россия сейчас пытается более активно развивать экономические связи с африканскими странами. Что вы думаете об укреплении практического сотрудничества Пекина и Москвы с государствами этого континента?

— Китай всегда придавал большое значение сотрудничеству с Африкой и остается крупнейшим торговым партнером региона 14 лет. Для 21 африканской страны уже установлены нулевые пошлины на 98% экспорта в КНР, что значительно способствует развитию торговли между странами . Кроме того, Си Цзиньпин дважды председательствовал на саммите Форума сотрудничества Китая и Африки. На 8-й министерской конференции Китая и Африки в 2021-м лидер КНР по видеосвязи объявил о ряде мер по сотрудничеству с Африкой. В результате в 2022 году объем торговли между Китаем и Африкой достиг $282 млрд, увеличившись на 11,1% в годовом исчислении.

Мы заметили, что Россия в последние годы также придает большое значение сотрудничеству с Африкой . В частности, 27–28 июля этого года в Санкт-Петербурге прошел второй саммит Россия – Африка, куда направили своих представителей десятки стран и региональных организаций. Мы готовы развивать диалог со всеми сторонами, включая Россию, по вопросам укрепления сотрудничества с Африкой . Кроме того, мы приветствуем увеличение инвестиций со стороны мирового сообщества в африканский регион.

Фото: ТАСС/Егор Алеев

«Культурные обмены между двумя странами становятся всё более тесными»

— Китай активно содействует не только международному сотрудничеству в области политики и экономики, но также в сфере культуры и спорта. В связи с этим интересно отношение КНР к российским проектам, представляющим альтернативу западным. В частности, министр культуры РФ Ольга Любимова недавно объявила о планах по созданию музыкального конкурса «Интервидение» (аналог «Евровидения»). Планируют ли исполнители из Китая участвовать в «Интервидении» или, например, во «Всемирных играх дружбы», которые, как ожидается, пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в России?

— В этом году главы двух государств приняли решение, что предстоящие 2024-й и 2025-й станут совместными Годами культуры России и Китая . Начиная с этого года культурные обмены между двумя странами становятся всё более тесными. Например, в ноябре в Москве и Санкт-Петербурге с успехом прошел фестиваль российско-китайской культуры, на котором выступил Национальный симфонический оркестр Китайского национального театра оперы и балета.

В области спорта важнейшими мероприятиями Года спортивных обменов между Китаем и Россией стали Китайско-российские юношеские игры в Чанчуне и Чунцине .

Ожидается, что культурные и спортивные обмены между двумя странами в будущем станут более тесными и внесут позитивный вклад в развитие дружбы китайского и российского народов.

Глава МИД Китая Ван И, глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд и глава МИД Палестины Рияд аль-Малики на встрече с делегациями Иордании, Египта, Индонезии и Организации исламского сотрудничества в Пекине Фото: REUTERS/Florence Lo

«Фундаментальной причиной конфликта стало игнорирование прав палестинского народа»

— Китай играет всё более заметную роль и на Ближнем Востоке. Недавно в КНР прибыла делегация министров иностранных дел арабских и исламских стран для урегулирования палестино-израильского конфликта. Какова позиция Китая по его разрешению?

— В вопросе палестино-израильского конфликта Китай всегда стоял на стороне мира и справедливости. 21 ноября председатель КНР Си Цзиньпин разъяснил позицию Китая на видеоконференции лидеров БРИКС. Он подчеркнул, что фундаментальной причиной происходящего стало игнорирование прав палестинского народа на существование и создание своего государства. Разрешить конфликт возможно главным образом реализацией идеи «двух государств» .

20 ноября министр иностранных дел Китая Ван И на переговорах с делегацией Организации исламского сотрудничества подтвердил твердую поддержку Китаем дипломатических усилий этих стран и назвал главным приоритетом полное выполнение резолюций Совбеза ООН и Генассамблеи, то есть немедленное прекращение огня и соблюдение международного гуманитарного права. Совместная делегация высоко оценила беспристрастную позицию Китая по палестинскому вопросу и его роль в качестве председателя Совбеза ООН в содействии принятию резолюции.

Как постоянный член Совбеза ООН, Китай продолжит призывать к скорейшему созыву международной мирной конференции, чтобы возобновить переговоры и способствовать всеобъемлющему справедливому решению палестинского вопроса в кратчайшие сроки.

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Petty Officer 1st Class Gregory

«Недавние действия Филиппин поддерживаются стоящими за ними внешними силами»

— В последнее время возрастает напряженность в другом регионе, а именно в Южно-Китайском море, на фоне территориальных споров. В частности, несмотря на то что КНР и АСЕАН уже разрабатывают кодекс поведения в ЮКМ, Филиппины предложили Вьетнаму и Малайзии подготовить отдельный документ. Считает ли Китай ситуацию в регионе напряженной?

— Южно-Китайское море — общий дом для стран региона. Китай всегда выступал за то, чтобы споры разрешались путем дружественных консультаций . Этот принцип также отмечен в Декларации о поведении сторон в ЮКМ. Недавние действия Филиппин (патрулирование вод вблизи спорных островов в Южно-Китайском море, проведение морских учений США и Филиппин в регионе. — «Известия») серьезно нарушают международные законы и явно поддерживаются стоящими за ними внешними силами .

Китай и страны АСЕАН, напротив, придерживаются диалога для надлежащего разрешения разногласий и обеспечения стабильности в Южно-Китайском море, обеспечивая при этом оптимальные условия для развития стран региона. Тихий океан настолько велик, что может обеспечить развитие всех стран региона, а мир и спокойствие в нем зависят от их совместной работы.