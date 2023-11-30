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Зеленский поделился тревогами по «выпадению Украины из фокуса»

Kyodo: Зеленского тревожит выпадение Украины из «фокуса внимания»
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Фото: REUTERS/Thomas Peter
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Ситуация на Украине «выпала из фокуса внимания мировой общественности», рассказал президент страны Владимир Зеленский в интервью японскому агентству Kyodo, опубликованном 30 ноября.

По его словам, это произошло из-за обострения напряженности на Ближнем Востоке.

«В связи с ситуацией в Палестине у мирового сообщества спецоперация на Украине выпала из фокуса», — сказал он.

Зеленский отметил, что война между палестинской группировкой ХАМАС и Израилем в секторе Газа переключила внимание стран мира в этот регион.

По его словам, до вывода армии России с территории Украины, он не пойдет на переговоры и перемирие. Предложения о перемирии, которые распространяются на Западе, он прокомментировал так: «Всё равно что отрезать руку и отдать ее другому».

Одновременно Зеленский заявил, что рассчитывает провести четвертую конференции по своему мирному плану в Швейцарии, а также поделился надеждами на международную конференцию по восстановлению Украины, которая пройдет в Токио в феврале 2024 года.

Ранее, 29 ноября, сообщалось, что Зеленский призвал ускорить возведение оборонительных сооружений в связи с ситуацией на фронте и опасений возможного нового наступления России. 27 ноября газета The Wall Street Journal сообщила: ряд западных чиновников опасается, что Киев может потерпеть крах в зоне спецоперации уже этой зимой. По данным издания, Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают нехватку живой силы из-за больших потерь, а дефицит боеприпасов означает, что Киев вряд ли сможет провести еще одно крупное наступление в течение некоторого времени.

До этого, 28 ноября, стало известно, что у министерства обороны США нет средств для наращивания военного присутствия на Ближнем Востоке.

27 ноября Белый дом заявил о критическом моменте в финансовой поддержке Киева. По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, у США уже нет той гибкости, которая была раньше, в плане объема помощи, которая может быть предоставлена в рамках каждого пакета.

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Байден обозначил ключевые тезисы по актуальным конфликтам

Накануне, 26 ноября, лидер демократов в сенате Чак Шумер сообщил, что верхняя палата конгресса 4 декабря проведет голосование по запросу Байдена о помощи Украине и Израилю. Также сенат проголосует за выделение дополнительной помощи по национальной безопасности.

Запад усилил поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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