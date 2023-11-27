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На Украине отвергли подписание мирного соглашения с РФ без репараций

Минюст Украины: Киев не пойдет на мир с Москвой без репараций
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Фото: ТАСС/БелТА/Максим Гучек
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Киев не станет подписывать мирное соглашение, которое не предусматривает обязательства Москвы выплатить репарации украинской стороне. Об этом заявила заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудра.

«Украина никогда не пойдет на это. И мир не уйдет, потому что кто-то должен эти репарации выплатить. Если не Россия, то кто?» — сказала она в интервью украинскому порталу «Цензор.нет» 24 ноября.

Мудра рассказала, что украинское руководство вместе со своими партнерами работает над компенсационным механизмом, который может быть создан в рамках многостороннего международного соглашения и предусматривать организацию специальной комиссии и компенсационного фонда.

Шоковая разморозка: почему США вряд ли отдадут Киеву активы РФ
И как Вашингтон может использовать замороженные средства российского Центробанка

В ноябре прошлого года Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла проект резолюции о репарациях Украине со стороны РФ. За нее проголосовали 94 страны, против — 14 стран. Проект предусматривает ведение «международного реестра», в который будет вноситься информация об ущербе, потерях или вреде Украине со стороны РФ.

Тогда постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что инициатива западных стран создать через ГА ООН механизм по взиманию репараций с России юридически ничтожна. Он указал, что Запад давно хочет использовать попавшие под санкции российские активы, чтобы финансировать поставки вооружений Киеву.

В августе этого года в Белом доме сообщили, что активы России будут разморожены, когда она возместит нанесенный Украине ущерб.

22 ноября президент России Владимир Путин в очередной раз напомнил, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров с Киевом, а Украина публично объявила о том, что она выходит из переговорного процесса, подписав указ, запрещающий вести такие переговоры.

Как отметил 24 ноября глава фракции пропрезидентской партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия, экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в 2022 году отговорил украинскую сторону подписывать мирные соглашения с Россией. По его словам, Джонсон во время своего визита в Киев заявил: «Давайте будем просто воевать».

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