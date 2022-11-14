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Генассамблея ООН приняла резолюцию о репарациях Украине со стороны РФ
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Генассамблея ООН приняла резолюцию о репарациях Украине со стороны РФ

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Фото: REUTERS/David 'Dee' Delgado
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Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла проект резолюции о репарациях Украине со стороны РФ.

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За резолюцию проголосовали 94 страны. Против выступили 14 стран, среди которых Россия, Китай, Белоруссия, КНДР, Иран и Сирия. Еще 73 страны воздержались.

Проект предусматривает ведение «международного реестра», в который будет вноситься информация об ущербе, потерях или вреде Украине со стороны РФ.

Ранее в понедельник постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что инициатива западных стран создать через ГА ООН механизм по взиманию репараций с России юридически ничтожна. Он указал, что Запад давно хочет использовать попавшие под санкции российские активы, чтобы финансировать поставки вооружений Киеву.

Накануне первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский указал, что механизм взимания репараций с России является попыткой создать законную основу для присвоения российских активов.

11 сентября депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет указал, что разбогатеть за счет России киевскому режиму не удастся. Он отметил, что Украина получит от Москвы «дырку от бублика» вместо репараций.

О необходимости принудить Россию выплатить Украине контрибуцию еще в мае заявил президент Польши Анджей Дуда. По его словам, в Варшаве верят, что сделать это удастся мировому сообществу.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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