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В Белом доме назвали приемлемость для Украины основой переговоров с РФ

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Фото: РИА Новости/Сергей Карпухин
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Переговоры с Россией должны обладать приемлемостью для Украины. Об этом 6 декабря заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Как бы ни выглядели переговоры, они должны быть приемлемы для Киева, но для начала нужно заложить основу приемлемости переговорного процесса для украинского народа и президента Владимира Зеленского», — сказал он на брифинге.

Кирби уточнил, что проходящая конференция США и Украины по вопросам взаимодействия в сфере военной промышленности, проходящая в Вашингтоне, не касается ведения переговоров с Россией.

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Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что спецоперация по защите Донбасса продолжается, так как Запад и Украина отвергают политико-дипломатические средства урегулирования конфликта.

27 ноября заместитель украинского министра юстиции Ирина Мудра заявила, что Киев не пойдет на мирное соглашение с Москвой без выплаты репараций. В тот же день первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил «Известиям», что если соглашение будет обуславливаться выплатой репараций, то для РФ переговорный процесс не может начаться.

До этого, 24 ноября, депутат Верховной рады Давид Арахамия сообщил, что в 2022 году экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отговорил украинскую сторону подписывать мирные соглашения с Россией. Украинский политик добавил, что Киев также не согласился на прекращение боевых действий, поскольку «это противоречит его Конституции, где прописан блоковый статус» страны.

22 ноября президент России Владимир Путин еще раз напомнил, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине. Также глава государства подчеркнул, что любые боевые действия всегда являются трагедией, и указал, что «мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию».

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

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