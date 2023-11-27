Реклама
Прямой эфир
Экономика
Путин подписал закон об увеличении МРОТ в 2024 году до 19 242 рублей
Мир
Мезенцев заявил об углублении интеграции РФ и Белоруссии
Экономика
Путин подписал закон о повышении размера выплаты к пенсии в 2024 году
Мир
На Украине отвергли подписание мирного соглашения с РФ без репараций
Мир
Минздрав Палестины сообщил о 16 тыс. погибших в секторе Газа
Мир
Парламент Грузии отказался рассматривать проект резолюции против России
Мир
В Госдуме опровергли однополярность мира благодаря БРИКС и России
Экономика
Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2024-2026 годы
Мир
Госдеп опроверг сообщение Bild о подталкивании Украины к переговорам с РФ
Общество
Суд приговорил к 8 годам колонии бывшего топ-менеджера «Ростеха» Лалетину за взятку
Мир
Маск согласился с Нетаньяху в необходимости уничтожить ХАМАС
Экономика
Путин разрешил приобрести компании «Новые решения» активы Caterpillar в РФ
Происшествия
Ил-76 пограничной службы сел в Шереметьево после отказа навигации
Экономика
«Яндекс Такси» уличили в доминирующем положении в России
Сюжет:

В ГД прокомментировали отказ Киева от мирного договора без репараций от РФ

Киев отказался от мирного соглашения с РФ без репараций: мнение депутата Новикова
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал «Известиям» 27 ноября отказ Киева подписать мирное соглашение без условия выплаты Москвой репараций Украине.

«Можно было бы назвать эту идею сумасшедшей, если бы люди, которые ее выдвигают, не были такими расчетливыми. С одной стороны, они, делая такие заявления, стремятся выглядеть очень крутыми перед националистическим сегментом украинской политической жизни. С другой стороны, понятно, что речь идет о заведомом отказе вести переговоры, потому что переговоры не могут начаться до тех пор, пока обе стороны не готовы сесть вместе за стол переговоров», — сказал Новиков.

Он добавил, что если соглашение о мире будет обуславливаться Киевом выплатой репараций, то для Москвы сам переговорный процесс не сможет быть начат, что на Украине хорошо понимают.

«Поэтому фактически это такая форма сказать «да, давайте проведем переговоры», на самом деле форма сказать «нет», потому что переговоры в таком контексте нереалистичны», — подчеркнул депутат.

Кроме того, Новиков напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский пока еще не отменил подписанный им указ, которым он сам себе запретил вести какие-либо переговоры с РФ.

Шоковая разморозка: почему США вряд ли отдадут Киеву активы РФ
И как Вашингтон может использовать замороженные средства российского Центробанка

Ранее заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудра заявила в интервью, что Киев не пойдет на мирное соглашение с Москвой без выплаты репараций.

В ноябре прошлого года Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла проект резолюции о репарациях Украине со стороны РФ. За нее проголосовали 94 страны, против — 14 стран. Проект предусматривает ведение «международного реестра», в который будет вноситься информация об ущербе, потерях или вреде Украине со стороны РФ.

Тогда постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что инициатива западных стран создать через ГА ООН механизм по взиманию репараций с России юридически ничтожна. Он указал, что Запад давно хочет использовать попавшие под санкции российские активы, чтобы финансировать поставки вооружений Киеву.

При этом 22 ноября текущего года президент России Владимир Путин в очередной раз напомнил, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров с Киевом, а Украина публично объявила о том, что она выходит из переговорного процесса, подписав указ, запрещающий вести такие переговоры.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023