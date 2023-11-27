В ГД прокомментировали отказ Киева от мирного договора без репараций от РФ

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал «Известиям» 27 ноября отказ Киева подписать мирное соглашение без условия выплаты Москвой репараций Украине.

«Можно было бы назвать эту идею сумасшедшей, если бы люди, которые ее выдвигают, не были такими расчетливыми. С одной стороны, они, делая такие заявления, стремятся выглядеть очень крутыми перед националистическим сегментом украинской политической жизни. С другой стороны, понятно, что речь идет о заведомом отказе вести переговоры, потому что переговоры не могут начаться до тех пор, пока обе стороны не готовы сесть вместе за стол переговоров», — сказал Новиков.

Он добавил, что если соглашение о мире будет обуславливаться Киевом выплатой репараций, то для Москвы сам переговорный процесс не сможет быть начат, что на Украине хорошо понимают.

«Поэтому фактически это такая форма сказать «да, давайте проведем переговоры», на самом деле форма сказать «нет», потому что переговоры в таком контексте нереалистичны», — подчеркнул депутат.

Кроме того, Новиков напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский пока еще не отменил подписанный им указ, которым он сам себе запретил вести какие-либо переговоры с РФ.

Ранее заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудра заявила в интервью, что Киев не пойдет на мирное соглашение с Москвой без выплаты репараций.

В ноябре прошлого года Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла проект резолюции о репарациях Украине со стороны РФ. За нее проголосовали 94 страны, против — 14 стран. Проект предусматривает ведение «международного реестра», в который будет вноситься информация об ущербе, потерях или вреде Украине со стороны РФ.

Тогда постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что инициатива западных стран создать через ГА ООН механизм по взиманию репараций с России юридически ничтожна. Он указал, что Запад давно хочет использовать попавшие под санкции российские активы, чтобы финансировать поставки вооружений Киеву.

При этом 22 ноября текущего года президент России Владимир Путин в очередной раз напомнил, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров с Киевом, а Украина публично объявила о том, что она выходит из переговорного процесса, подписав указ, запрещающий вести такие переговоры.