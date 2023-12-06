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Песков указал на несогласие Киева на дипломатическое урегулирование конфликта
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Сюжет:

Песков указал на несогласие Киева на дипломатическое урегулирование конфликта

Песков: СВО продолжается, так как Запад и Украина отвергают дипломатическое решение
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Спецоперация по защите Донбасса продолжается, так как Запад и Украина отвергают политико-дипломатические средства урегулирования конфликта. Об этом 6 декабря заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков корреспонденту «Известий» Виктору Синеоку.

«Для нас главное — достичь наших целей, которые стоят перед нами и, конечно, предпочтительно достижение этих целей политико-дипломатическими средствами. Но, когда Запад и украинцы отвергают эти методы, тогда продолжается СВО», — сказал он.

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27 ноября заместитель украинского министра юстиции Ирина Мудра заявила, что Киев не пойдет на мирное соглашение с Москвой без выплаты репараций. В тот же день первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил «Известиям», что если соглашение будет обуславливаться выплатой репараций, то для РФ переговорный процесс не может начаться.

До этого, 24 ноября, депутат Верховной рады Давид Арахамия сообщил, что в 2022 году экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отговорил украинскую сторону подписывать мирные соглашения с Россией. Украинский политик добавил, что Киев также не согласился на прекращение боевых действий, поскольку «это противоречит его Конституции, где прописан блоковый статус» страны.

22 ноября президент России Владимир Путин еще раз напомнил, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине. Также глава государства подчеркнул, что любые боевые действия всегда являются трагедией, и указал, что «мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию».

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

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