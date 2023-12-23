Победа Украины маловероятна, поэтому США и страны Европы должны посадить президента Украины Владимира Зеленского за стол мирных переговоров. Об этом 21 декабря пишет американская газета The Nation.

«Администрации Джо Байдена придется считаться с реальностью: десятки миллиардов военной помощи в лучшем случае привели к тупиковой ситуации», — констатировали журналисты.

Они отмечают, что финансовые вложения в Украину не приносят желаемых результатов, а американцы всё больше «справедливо обеспокоены» бесконечным финансированием войны, происходящей в тысячах миль от США.

Также подчеркивается, что недовольство общественности вызывает отказ Зеленского от мирных переговоров. Изначально Украина была воспринята как «героический маяк», безупречный символ свободы, однако демократия внутри государства оказалась опасной. Зеленский распустил конкурирующие партии и консолидировал телеканалы, что показывает «яростное подавление инакомыслия» на Украине.

Они утверждают, что сам Зеленский не сможет пойти на переговоры, потому что хочет «сохранить свой статус нео-Черчилля» и боится политических переворотов. Однако при определенном давлении западных союзников он сядет за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Для того чтобы обеспечить скорейший мир, придется отказываться от некоторых идей. Например, как пишут журналисты, Украина никогда может не вступить в НАТО, если это будет залогом мира. Цели Украины в любом случае не будут достигнуты, подчеркнули в издании.

«Полное изгнание российских войск с востока [Украины] или освобождение Крыма сейчас являются фантазией», — написано в материале.

До этого, 19 декабря, Зеленский сообщил, что вопрос переговоров с Россией по урегулированию конфликта пока неактуален.

Ранее, 17 декабря, бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что население Украины может быть истреблено, если Владимир Зеленский продолжит отказываться от мирных переговоров с Россией. Он отметил, что Киев потребовал миллиарды долларов на продолжение конфликта, вместо того, чтобы прийти к мирному соглашению.

Газета The New York Times 13 декабря сообщила, что западные страны надеются склонить Украину к переговорам с Россией, так как видят только такой способ восстановить мир. Также отмечалось, что поддержка Киева со стороны Запада становится всё меньше.

Также Путин 22 ноября еще раз указал на то, что Москва никогда не отказывала Киеву в мирных переговорах. Он подчеркнул, что любые боевые действия — трагедия, и призвал думать о том как прекратить эту ее прекратить.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.