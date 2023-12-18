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Полковник Макгрегор указал на истребление украинцев Зеленским вместо заключения мира

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Фото: Соцсети
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Непримиримость президента Украины Владимира Зеленского с необходимостью начать переговоры с Россией вместо продолжения военных действий может истребить население страны. Об этом 17 декабря заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Зеленскому потребовались миллиарды, чтобы продолжить конфликт после того, как мирное соглашение было близко. Мы знаем, что украинцы потеряли 500 тыс. человек, а может и больше. В Первой мировой войне мы потеряли в общей сложности 116 516 душ. Этого достаточно, чтобы уничтожить любую страну», ― написал Макгрегор в соцсети X.

В конце своего обращения экс-советник американского военного ведомства вновь призвал украинского лидера незамедлительно начать переговоры.

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Ранее в тот же день к мирным переговорам призвал журналист Мэттью Пэррис в статье для британской газеты The Times. Он заявил, что ситуация на Украине стала тупиковой и больше так не может продолжаться.

О том, что мирные переговоры по Украине должны проходить на условиях Москвы, заявил в тот же день губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Он также обратил внимание на опыт минских переговоров, которые только растягивали время и давали возможность странам НАТО вооружать и обучать украинских военных.

До этого, 7 декабря, первый заместитель помощника президента США по нацбезопасности Джонатан Файнер заявил, что Вашингтон намерен добиться того, чтобы Россия пошла на переговоры по украинскому конфликту на выгодных для Украины условиях в конце 2024 года. Реагируя на это, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал такое намерение «абсолютно нереалистичным».

22 ноября президент России Владимир Путин еще раз напомнил, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине. Также глава государства подчеркнул, что любые боевые действия всегда являются трагедией, и указал, что «мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию».

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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