Конфликт на Украине не может длиться вечность, поэтому коллективный Запад должен поддержать проведение мирных переговоров. Об этом 16 декабря написал журналист Мэттью Пэррис в статье для британской газеты The Times.

«Тупиковая ситуация на Украине уже начинает ощущаться. Это не может продолжаться вечно. Как только это будет признано, должна быть заключена сделка», — заявил он.

По его мнению, переговоры должны привести к территориальным уступкам от украинской стороны. Так, Киев должен объяснить гражданам важность заключения договоренностей, которые принесут безопасность и процветание стране в пределах границ, к которым она вынуждена была приспособиться, отметил обозреватель.

Помимо этого, Пэррис призвал западные страны не останавливать поддержу Украины и в случае достижения компромисса.

Ранее в этот день о том, что мирные переговоры по Украине должны проходить на условиях Москвы завилял губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Он также обратил внимание на опыт минских переговоров, что только растягивали время и давали возможность странам НАТО вооружать и обучать украинских военных.

До этого, 7 декабря, первый заместитель помощника президента США по нацбезопасности Джонатан Файнер заявил, что Вашингтон намерен добиться того, чтобы Россия пошла на переговоры по украинскому конфликту на выгодных для Украины условиях в конце 2024 года. Реагируя на это, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал такое намерение «абсолютно нереалистичным».

22 ноября президент России Владимир Путин еще раз напомнил, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине. Также глава государства подчеркнул, что любые боевые действия всегда являются трагедией, и указал, что «мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию».

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.