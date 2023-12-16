Сальдо назвал условие для начала мирных переговоров с Киевом

Мирные переговоры с Украиной возможны только на условиях Москвы и после достижения поставленных целей спецоперации, заявил 16 декабря губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Если и переговоры, то на наших условиях <…> Поэтому условие с нашей стороны может быть только одно: полная, абсолютно полная капитуляция, демилитаризация, возвращение всех тех территорий исконно русских», — сказал он в интервью «РИА Новости».

Сальдо также указал на то, что заранее выставленные условия не являются переговорами и не нужны России. Он напомнил о минских переговорах, которые только растягивали время и давали возможность странам НАТО вооружать и обучать украинских военных.

Ранее, 7 декабря, первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер заявил, что Вашингтон намерен добиться того, чтобы Москва пошла на переговоры по украинскому конфликту на выгодных для Киева условиях в конце 2024 года. Условия, по его словам, должны быть не только выгодны Украине, но и отвечать требованиям Устава ООН в части суверенитета и территориальной целостности страны.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал такое намерение «абсолютно нереалистичным». В МИД РФ, в свою очередь, данное заявление сочли «очередной белибердой».

До этого, 10 декабря, министр иностранных дел России Сергей Лавров переадресовал вопрос о возможности дипломатического урегулирования конфликта на Украине ее президенту Владимиру Зеленскому. Он напомнил, что у украинской стороны был шанс урегулировать ситуацию политическим путем в марте и апреле 2022 года, сразу после начала спецоперации.

22 ноября президент России Владимир Путин еще раз напомнил, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине. Также глава государства подчеркнул, что любые боевые действия всегда являются трагедией, и указал, что «мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию».

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.