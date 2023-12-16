Реклама
Прямой эфир
Мир
Застрявших из-за метели в Казахстане российских дальнобойщиков спасли
Общество
Более 10 рейсов задержаны на прилет и вылет в аэропорту Волгограда из-за непогоды
Мир
Демонстрация с требованием скорейшего возвращения заложников прошла в Тель-Авиве
Мир
Оператор телеканала Al Jazeera погиб при ударе ЦАХАЛ по школе на юге Газы
Наука и техника
В Японии впервые удалось воссоздавать изображение из мозга человека с помощью ИИ
Экономика
Россия в 2022 году нарастила внешний долг только перед одной страной
Здоровье
Психолог рассказала о способах улучшить память
Здоровье
Педиатр назвала самый опасный подарок ребенку на Новый год
Наука и техника
Ракета «Союз-2.1б» со спутником «Арктика-М» допущена к старту с Байконура
Общество
В регионах юга РФ около 600 тыс. человек остались без света из-за непогоды
Общество
Россияне отправили Деду Морозу более 40 тыс. писем
Общество
В Санкт-Петербурге началась церемония прощания с журналистом Константиновым
Спорт
Российские школьники показали высокое мастерство на турнире по гольфу
Мир
На Украине заявили о пожаре на складе в Днепропетровской области
Общество
Почтовую марку с героями «Спокойной ночи, малыши» выпустили к 60-летию передачи
Сюжет:

Сальдо назвал условие для начала мирных переговоров с Киевом

Сальдо заявил, что мирные переговоры с Киевом возможны только на условиях Москвы
0
Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мирные переговоры с Украиной возможны только на условиях Москвы и после достижения поставленных целей спецоперации, заявил 16 декабря губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Если и переговоры, то на наших условиях <…> Поэтому условие с нашей стороны может быть только одно: полная, абсолютно полная капитуляция, демилитаризация, возвращение всех тех территорий исконно русских», — сказал он в интервью «РИА Новости».

Сальдо также указал на то, что заранее выставленные условия не являются переговорами и не нужны России. Он напомнил о минских переговорах, которые только растягивали время и давали возможность странам НАТО вооружать и обучать украинских военных.

Триалоговое окно: в РФ допускают переговоры с Киевом в западной стране
Какое государство помимо Венгрии могло бы стать посредником между Москвой и Киевом

Ранее, 7 декабря, первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер заявил, что Вашингтон намерен добиться того, чтобы Москва пошла на переговоры по украинскому конфликту на выгодных для Киева условиях в конце 2024 года. Условия, по его словам, должны быть не только выгодны Украине, но и отвечать требованиям Устава ООН в части суверенитета и территориальной целостности страны.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал такое намерение «абсолютно нереалистичным». В МИД РФ, в свою очередь, данное заявление сочли «очередной белибердой».

До этого, 10 декабря, министр иностранных дел России Сергей Лавров переадресовал вопрос о возможности дипломатического урегулирования конфликта на Украине ее президенту Владимиру Зеленскому. Он напомнил, что у украинской стороны был шанс урегулировать ситуацию политическим путем в марте и апреле 2022 года, сразу после начала спецоперации.

22 ноября президент России Владимир Путин еще раз напомнил, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине. Также глава государства подчеркнул, что любые боевые действия всегда являются трагедией, и указал, что «мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию».

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023